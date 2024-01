Saalfeld. Daten, Fakten, Namen aus dem Standesamt: Etwas mehr Jungen als Mädchen geboren

Daten, Fakten, Namen: Das Standesamt der Stadt Saalfeld hat zum Jahreswechsel Bilanz gezogen. Hier die Statistik im Schnelldurchlauf: 2023 wurden im Standesamtsbezirk Saalfeld 139 Eheschließungen durchgeführt. 81 Prozent der Paare haben einen gemeinsamen Ehenamen bestimmt, die restlichen Paare waren sich noch unsicher oder wollten bei gewohnter Namensführung bleiben. Bei jenen, die einen Ehenamen bestimmt haben, entschieden sich wiederum 89 Prozent für den Namen des Mannes als Ehenamen.

Drei Viertel der in Saalfeld geborenen Babys leben nicht in der Stadt

698 Geburten wurden 2023 im Standesamt Saalfeld beurkundet. Von diesen in Saalfeld geborenen und beurkundeten neuen Erdenbürgern gehören aber nur 24 Prozent dem Standesamtsbezirk Saalfeld an, das heißt sie leben in Saalfeld, Kaulsdorf und den dazugehörigen Gemeinden, sowie 2023 auch Königsee. Die restlichen 76 Prozent der in Saalfeld geborenen Kinder wohnen außerhalb des Standesamtsbezirkes. Bei der Geschlechterverteilung liegen die männlichen Neugeborenen vorn: 52 Prozent der neuen Erdenbürger sind Jungen.

Bei der Vornamensvergabe achten Eltern sehr auf Individualität - von einem „Run“ auf bestimmte Vornamen kann nicht gesprochen werden. Bei den Mädchen waren drei Vornamen beliebt: Jeweils sieben Mal wurden die Vornamen Ida, Merle und Mia vergeben. Bei den Jungen wurden ebenso drei Vornamen jeweils sieben Mal vergeben: Lio, Noah und Valentin.

Ein Thema im Standesamt wird laut Mitteilung der Stadtverwaltung immer bedeutungsvoller: Die Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen oder Sterbefällen deutscher Bürger, die sich im Ausland ereignet haben. Diese Nachbeurkundungen sind zwar mit einem Mehraufwand verbunden, werden aber vom Standesamt empfohlen.