Gorndorf. Etwa jeder 30. Fahrer zu schnell auf Ortsumfahrung Gorndorf unterwegs

Eine am Freitag durchgeführte Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 281 führte zu zahlreichen Beanstandungen. Auf der Ortsumfahrung Gorndorf wurden im Laufe des Tages mehr als 2900 Fahrzeug überprüft. Bei erlaubten 100 Stundenkilometern (80 km/h für Lkw) wurden laut Saalfelder Polizei über 100 Verstöße festgestellt. In 41 Fällen kam es zu Bußgeldverfahren, die übrigen Temposünder bewegten sich im Bereich eines Verwarngeldes. Die höchste gemessene Geschwindigkeit eines Pkw-Fahrers betrug 154 Stundenkilometer, in drei Fällen werden die Fahrer mit einem Fahrverbot rechnen müssen.