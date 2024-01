Rudolstadt. Welche Neuigkeiten es zu Jahresbeginn außerdem aus dem Unternehmen gibt, berichtet Betriebsleiterin Ines Schroth

Auf ein spannendes 2024 mit großen Veränderungen schaut man bei der Ankerstein GmbH in Rudolstadt. „Ein großes Thema wird der Umzug aus der Breitscheidstraße in das Gebäude der ehemaligen Post in der Innenstadt sein“, kündigt Betriebsleiterin Ines Schroth an. Die Umbauarbeiten dort sollen noch im Januar beginnen. Neue Produktionsstätte wird die Halle auf der Hofseite des Gebäudes. Eine besondere Herausforderung dabei wird die Schaffung der statischen Voraussetzungen für das Aufstellen der schweren Produktionsmaschinen. Im Erdgeschoss des Gebäudes soll ein großzügiger Verkaufsshop mit Ausstellungsraum entstehen. Als Termin für den Umzug wird der Zeitraum Spätsommer/Frühherbst angepeilt.

Modell der Moritzburg nach Amerika verkauf

Gut gelaufen ist laut Ines Schroth das Weihnachtsgeschäft. „Wir haben Pakete in die ganze Welt verschickt. Nach Kanada, Japan, Belgien, Holland und ganz viele in die Schweiz“, berichtet sie. Nicht nur die beliebten Aktionspakete und Spiele für Kinder waren gefragt. Auch erwachsene Sammler haben Interesse gezeigt. „Das Modell der Moritzburg für 2500 Euro haben wir zum Beispiel nach Amerika verkauft“, ergänzt sie. Fast 95 Prozent des Verkaufes erfolgte im Direktvertrieb und über den Onlineshop. Dieser hat 2023 eine Verjüngungskur bekommen und präsentiert sich jetzt im neuen Look und mit modernen Systemen. „Vor allem die Nutzung für das Handy ist jetzt viel komfortabler geworden. Es geht alles schneller und die Filtermöglichkeiten wurden deutlich ausgebaut“, so die Chefin.

Rafael hat beim Großeltern-Enke-Spieltag ein Domino aus Ankerbausteinen aufgebaut. © Heike Enzian | Heike Enzian

Nächster Auftritt zur Grünen Woche in Berlin

Gut gefüllt ist dieses Jahr der Kalender mit Terminen, bei denen sich die Ankerstein GmbH der Öffentlichkeit präsentiert. Auftakt war der beliebte Großeltern-Enkel-Spieltag am Sonnabend in der Friedrich-Adolf-Richter-Schule in Rudolstadt. Es folgt die Teilnahme an der Grünen Woche in Berlin vom 18. bis 28. Januar. Mit im Gepäck dort hat Ines Schroth speziell für das Berliner Publikum den Themenbaukasten Brandenburger Tor. Es folgt im Mai der Auftritt im Rahmen einer Sonderausstellung zum Thema Bauspiel im Spielzeugmuseum Salzburg. „Ein weiterer Schwerpunkt sind Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Jubiläum 900 Jahre Kloster Paulinzella. So sind hier unter anderem ein Spieletag für Kinder, Ferienangebote und der Auftritt beim Erntedankfest geplant“, so Ines Schroth. Der Sonderthemenkasten anlässlich des Jubiläums wurde im Oktober 2023 präsentiert.

Neue Spiele in Kooperation mit Kunsthochschule

Darüber hinaus setzt das Inklusionsunternehmen in Trägerschaft der Awo Rudolstadt die Kooperation mit Hochschulen fort. So sollen neben weiteren Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Erfurt auch die Workshops speziell für das Bauspielkonzept für Kindergärten und Grundschulen jetzt auch über Thüringen hinaus angeboten werden. Mit Studierenden der Kunsthochschule Burg Giebichenstein bei Halle wurden neue Spielprodukte aus Ankersteinen entwickelt, die unter dem Titel „AnkerKollektion“ präsentiert werden. Darunter ein Schachspiel aus Ankersteinen, ein Balancespiel und ein Spiel namens Einstein für alle, die ihre Kreativität ausleben wollen.

Speziell für die Ankersteinfreunde aus Rudolstadt wird es in diesem Jahr einen Baukasten passend zum Jubiläum der Eröffnung des Bismackturmes geben.