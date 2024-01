Könitz. Für Aufregung sorgten Rodungen in der Straße Am Münzetal. Weshalb die Gemeinde Unterwellenborn hier aber nicht zuständig ist

Nicht nur Staub wirbelten Baumfällungen in der Straße Am Münzetal in Könitz auf. Etliche Lärchen und Kiefern wurden hier am vergangenen Freitag gefällt. Dass die Rodung mit dem geplanten Straßenbau in Verbindung stehen könnte, bestätigte sich nicht. Da die besagten Bäume im Außenbereich standen, sei hier die Gemeinde Unterwellenborn gar nicht zuständig. Anträge für Baumfällungen im Außenbereich bearbeite die untere Naturschutzbehörde, hieß es aus der Gemeindeverwaltung.