Saalfeld-Rudolstadt. Chef Jürgen Brengel: Geld für Mindestlohn-Stelle reicht bis Dezember. Findet sich keine Lösung, wird der Verein aufgelöst.

Das gerade angebrochene Jahr 2024 könnte das letzte Jahr der Tafel Saalfeld-Rudolstadt e.V. sein, wie die 1998 gegründete Saalfelder Tafel e.V. heute heißt. Der Grund ist mangelnde personelle Planungssicherheit, erklärte Tafel-Chef Jürgen Brengel am Montag gegenüber der Redaktion. Der 66-jährige Brengel ist Rentner, doch die Mindestlohn-Stelle seiner Stellvertreterin Sabine Marohn wird derzeit von einer 20.000-Euro-Spende eines nicht genannt werden wollenden Pharmakonzerns bezahlt. „Ende des Jahres ist das Geld aufgebraucht“, informiert Brengel und fügt hinzu: Wenn sich keine Möglichkeit finde, die Stelle weiter zu finanzieren, „melde ich den Verein ab“.

„Wo soll ich das Geld hernehmen?“

Brengel hofft, dass die Städte Saalfeld und Rudolstadt sowie der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt die Stelle von Sabine Marohn finanzieren könnten. Er selbst wünscht sich zwar als Rentner auch eine halbe Stelle, würde dem Verein aber auch ohne Bezahlung „nicht den Rücken kehren“. Doch seine Stellvertreterin müsse wenigstens eine Mindestlohn-Stelle haben. Die von Brengel erbetenen insgesamt eineinhalb Stellen würden 30.000 Euro im Jahr kosten. Brengel: „Wo soll ich das Geld hernehmen?“ Die Bürgermeister und der Landrat seien von ihm über die Situation informiert worden. Landrat Marko Wolfram (SPD) habe Mitte Januar ein Termin bei ihm. Brengel will sich an diesem Tag erklären lassen, warum der Landkreis Stellen beim Bildungszentrum (bz) finanzieren könne, nicht jedoch bei der Tafel.

Die Tafel könne laut Brengel nicht mehr allein durch Ehrenamtler geführt werden. „Die Helfer werden immer älter und gebrechlicher.“ Das Ehrenamt sei erschöpft und überlastet. Das habe er auch der Thüringer Sozialministerin Heike Werner (Linke) bei ihrem jüngsten Tafel-Besuch erklärt. Passiert sei bislang jedoch nichts. Immerhin habe die Stadt Rudolstadt versucht, eine Stelle für die Tafel zu schaffen. Diese Stelle sei jedoch, informiert Brengel, durch eine Landesaufsichtsbehörde bemängelt worden. „Der Rechnungshof hat ein Strich durch die Rechnung gemacht“, erklärt der Tafel-Chef.

Immerhin hätten die Städte Saalfeld und Rudolstadt sowie der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt jeweils 1000 Euro gegeben zur Finanzierung einer Mini-Job-Stelle für einen Fahrer. Damit könnten sechs Monate überbrückt werden bis zum Beginn einer Fördermaßnahme des Jobcenters für diesen Fahrer. Zum Hintergrund: Die Tafel holt dem Verfallsdatum näher rückende Lebensmittel von den Supermärkten ab und verteilt sie an zwei Ausgabestellen, in Saalfeld und Rudolstadt-Schwarza, an Bedürftige.

„Ich habe bei 1000 Personen abgeriegelt“

Wer diese Nahrungsmittel bekommen will, benötigt eine Zulassung bei der Tafel, einen Tafel-Pass. Die Zahl der Personen mit einem Tafel-Pass ist derzeit laut Brengel auf 1000 Personen limitiert. „Ich habe es bei 1000 Personen abgeriegelt“, so Brengel, „mehr verkraften wir nicht“. Die Frage, ob er auch Bedürftige ablehnen muss, beantwortet der Tafel-Chef so: „Selbstverständlich!“ In besseren Zeiten haben er und sein ehrenamtliches Team 1800 Personen versorgen können. „Wenn wir bezahlte Stellen hätten könnten wir 24 Stunden auflassen, so groß ist der Andrang.“

Brengel ist nicht gut auf die soziale Situation in der Bundesrepublik zu sprechen. Die Erhöhung des Mindestlohns um 41 Cent auf 12,41 Euro sei viel zu niedrig. Seine Stellvertreterin Sabine Marohn, die Mindestlohn erhalte, habe am Monatsende 1200 Euro netto raus. Brengels Kommentar dazu: „Selbst die Raubritter waren gnädiger!“ Auch dass über eine Absenkung des Bürgergeldes diskutiert werde, empfinde er „als Frechheit hoch zehn“. Seine Meinung: „Die soziale Marktwirtschaft macht sich selbst kaputt.“