Saalfeld. Ein 24-Jähriger macht reinen Tisch beim Prozess am Landgericht Gera und spricht über Hintergründe.

Am Montag hat am Landgericht Gera der Prozess gegen einen 24-Jährigen aus Saalfeld begonnen. Die Staatsanwaltschaft legt dem Versicherungskaufmann zur Last, ins große Drogengeschäft eingestiegen zu sein. Von Juli 2020 bis März 2021 soll er insgesamt 820.000 Euro eingenommen haben.