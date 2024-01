Leutenberg. „Meine Welt 2020“, hieß der Wettbewerb, bei dem Schüler 20 Jahre voraus in die Zukunft blicken sollten - jetzt sind die Mappen geöffnet

Zwei selbstbewusste junge Leutenbergerinnen tauchen ein in die Schulzeit, die sie an der Leutenberger Schule verbracht haben: Luise Möller und Mandy Räthe-Götze. Beide nahmen erfolgreich am Schülerwettbewerb der OTZ teil „Meine Welt 2020“, als sie im Jahre 2000 in Aufsätzen und Interviews über die Zukunft von Schule und Leben in ihrem Heimatort ihren Gedanken und Ideen freien Lauf ließen.