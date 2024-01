Saalfeld. Die Tageszeitung „Die Welt“ greift jetzt einen Fall auf, der seinerzeit für Aufsehen in der Kreisstadt gesorgt hat - eine Spurensuche

Wie ein Lauffeuer ging es vor 40 Jahren durch Saalfeld. „Jemand hat Birdys Bude abgefackelt“, raunte man sich in den Gassen der Kreisstadt zu. Die Feuerwehren taten, was sie konnten - zu retten war nichts mehr. Nach einem schweren Gebäudebrand in der Nacht vom 7. zum 8. Januar 1984 musste das Haus Niedere Köditzgasse 2 abgerissen werden. Den Brandstifter konnte die Kriminalpolizei ausfindig machen. Er wurde später zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Jürgen Vogel, den bis heute alle „Birdy“ nennen, bekam - in einem eigenmächtigen Akt eines Mitarbeiters der Wohnungswirtschaft - eine neue Erdgeschosswohnung an der Alten Freiheit hinter dem Meininger Hof zugewiesen. Dort setzten der damals 24-Jährige und seine Freunde das fort, was in der Niederen Köditzgasse begonnen hatte.

Die wahre Geschichte hinter der Geschichte fand der viel zu früh verstorbene Historiker Manfred Wagner aus Rudolstadt nach der Wende in den Akten des Staatssicherheitsdienstes der DDR. Er forschte viele Stunden lang in den Archiven in hunderten Seiten von Aufzeichnungen des Geheimdienstes. Das Ergebnis floss vor 20 Jahren in einen Artikel in der „Gerbergasse 18“. Unter der Überschrift „Der Zorn der Tschekisten“ wird minutiös darüber berichtet, wie in jener kalten Januarnacht das Domizil „aufmüpfiger“ Jugendlicher in Saalfeld brannte. Der sechs Seiten lange Artikel mit Dokumenten und Fotos aus der damaligen Zeit liest sich noch immer wie ein Krimi.

Manfred Wagner hat den Fall in Archiven recherchiert

Die Veröffentlichung des Beitrags von Manfred Wagner in dem von der Geschichtswerkstatt Jena herausgegebenen „Forum für Geschichte und Kultur“ ist auch die Grundlage eines Artikels, der jetzt - anlässlich der 40. Wiederkehr des Anschlags - in der Tageszeitung „Die Welt“ publiziert wurde. Der Beitrag von Sven Felix Kellerhoff, Leitender Redakteur für Geschichte, trägt die Überschrift „Warum ein Stasi-Spitzel das Haus des SED-Kritikers abfackelte“. „In der Nacht vom 7. auf den 8. Januar 1984 brannte im thüringischen Saalfeld das Haus ab, das Jürgen Vogel zum Treffpunkt für DDR-kritische Jugendliche gemacht hatte. Es wurde der Beginn einer konzertierten Aktion der SED, um Oppositionelle loszuwerden“, heißt es in der Einleitung. Bis Montag war der Beitrag auf den Internetseiten der Welt frei zugänglich.

Wer sich die Langfassung ersparen möchte, hier der Vorgang im Stenogramm: Mit Benzin als Brandbeschleuniger, das er aus einem Beiwagen-Motorrad vor der Tür gestohlen hatte, legte der Brandstifter in der Nacht gegen 2.45 Uhr Feuer auf dem Dachboden der Niederen Köditzgasse. Kurz vor 3 Uhr brannte der Dachstuhl lichterloh, die Feuerwehr konnte nur noch ein Übergreifen auf andere Häuser verhindern. Die etwa 30 jungen Leute, die sich zu dem Zeitpunkt in der „offenen Wohnung“ von Jürgen Vogel im Erdgeschoss des Hauses aufhielten, hatten Glück im Unglück. Der halbe Meter Schnee, der auf dem Dach lag, ließ das Gebälk so einbrechen, dass sie vom Feuer verschont blieben. „Da hat jemand die Hand über uns gehalten“, sagt Birdy noch heute.

Stasi startet ein „Operative Personenkontrolle“

Die Gruppe um den „eingeborenen Saalfelder“ galt der Stasi schon seit 1981 als „feindlich-negativ“, weshalb sie den führenden Kopf zur Wehrpflicht einziehen wollten. Der lehnte den Dienst an der Waffe ab und kam zu den Bausoldaten. Nach seiner Rückkehr nach Saalfeld setzte die Stasi-Kreisdienststelle zahlreiche Spitzel auf Jürgen Vogel an. Teil der „Operativen Personenkontrolle“ war auch IM „Jürgen Sommer“ alias Wolfgang Zorn - der spätere Brandstifter.

Nach Aktenlage gab es wohl keinen Auftrag zu dem Brandanschlag, der IM hatte schlicht eigenmächtig gehandelt, um sich bei der Stasi Meriten und vielleicht auch eine kleine Prämie zu verdienen. Zorn wurde im Frühjahr 1984 zu gut zwei Jahren Haft verurteilt, die er im Gefängnis Cottbus absitzen musste. „Aus dem Gerichtssaal wurden Jürgen Vogel und seine Freunde ferngehalten, indem bereits früh alle Besucherplätze von MfS-Mitarbeitern besetzt wurden und daher angeblich keine weiteren Zuschauer mehr eingelassen werden konnten“, heißt es in dem „Welt“-Artikel. Vor seiner Entlassung im April 1985 habe das MfS Zorn zu dauerhaftem Schweigen verpflichtet – sonst werde er „strafrechtlich zur Verantwortung“ gezogen.

Seit Juni vorigen Jahres Rentner im Klubhaus der Jugend

Jürgen Vogel, dem - wie vielen anderen Oppositionellen - nach dem Brand das Angebot gemacht wurde, die DDR legal zu verlassen, blieb in Saalfeld, kümmerte sich nach der Wende um Opfer des SED-Regimes und stieg in der Kreisverwaltung bis zum Hauptamtsleiter auf. Nach einem schweren Zerwürfnis mit der damaligen Landrätin trat er zu Beginn der 2010er Jahre ins zweite Glied und bearbeitet bis zum vorigen Jahr als Mitarbeiter der Kommunalaufsicht tausende Widersprüche von Bürgern. „Das hat mir gelegen“, sagt der 64-Jährige, der seit Juni Rentner ist. Mit jungen Leuten umgibt er sich zwangsläufig noch immer, denn er wohnt im „Klubhaus der Jugend“ in Saalfeld.