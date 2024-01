Saalfeld. Viele Demonstranten fordern einen sofortigen Rücktritt der Ampel-Regierung in Berlin

Der Unmut der Landwirte über die Sparpläne der Bundesregierung hat der allwöchentlichen Montagsdemo in Saalfeld einen Aufschwung verschafft: Etwa 1000 Teilnehmer zogen am Montagabend vom Marktplatz zum Bahnhofskreisel. Die Polizei vor Ort bestätigte diese Teilnehmerzahl. An anderen Montagen seien es zuletzt 100 bis 120 Demonstrations-Teilnehmer gewesen, so Polizisten vor Ort.