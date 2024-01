Schwarzatal. Ebenfalls ein Thema am Donnerstag im Ausschuss: Für die Elternbeiträge in den Kindergärten steht die dritte Erhöhungsrunde in drei Jahren an

Das neue Jahr ist gerade eine Woche alt, da deutet sich die nächste schlechte Nachricht für die soziale Infrastruktur im Schwarzatal an. Der Sozialausschuss des Stadtrates hat in der Sitzung am kommenden Donnerstag (ab 19 Uhr im Mellenbacher Gemeindesaal) nur zwei inhaltliche Themen auf der Tagesordnung, diese allerdings mit einiger Brisanz. Der erste betrifft die Elternbeiträge im Kindergarten: Schon im Januar 2021 wurden diese erhöht. Der Aufschlag reichte nicht aus, so dass im Juli 2023 erneut eine Anhebung durch den Stadtrat beschlossen werden musste.