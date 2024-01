Wilhelmsdorf. Bei Waldarbeiten wurde ein Mann in Wilhelmsdorf schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Am Montagnachmittag führte ein 49-jähriger Mann Waldarbeiten in Wilhelmsdorf nahe dem Campingplatz Portenschmiede durch. Wie die Polizei mitteilte, geriet er bei Harvester-Arbeiten an einem Hang mit seinem Arm in die Traktionswinde.

Dadurch zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Kollege war in der Nähe und informierte die Rettungskräfte. Diese brachten ihn mithilfe eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus. Die Verletzungen des 49-Jährigen seien nach Angaben der Polizei schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Wieso er mit seinem Arm in die Maschine geriet, ist noch unklar.

