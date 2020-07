Die Bürgermeister von Königsee (links Marco Waschkowski) und Allendorf (Christian Bechmann) - hier bei einem Treffen im Februar des Jubiläumsjahres - teilen eine Eigenschaft: In Ortsteilen der Kommunen, denen sie vorstehen, müssen 2020 Jubiläen ausfallen und auch 2021 verschoben werden.

„Aschauer können im Jubiläumsjahr stolz auf sich sein“

Recht wahrscheinlich, dass Allendorfs Bürgermeister Christian Bechmann, zu dem Aschau als Ortsteil gehört, unter normalen Bedingungen bei einer guten Gelegenheit in diesem Sommer vorgetragen hätte. Doch 2020 ist vieles nicht normal, weswegen sich der Bürgermeister auch auf der Webseite der Stadt Königsee, die für Allendorf als erfüllende Gemeinde wirkt, an die Bürgerschaft wendet.

„Ich gratuliere herzlich zum 650. Geburtstag ihres Heimatortes.“ heißt es da zu Beginn.

Dann folgt ein historischer Exkurs: Urkundlich erwähnt wurde das schon immer landwirtschaftlich geprägtes Dorf bereits 1370. Der Name des Ortes verweist auf die günstigen Bedingungen zur Siedlung unserer Ahnen, am Eschenbach. Wasser war schon immer eine der wichtigsten Voraussetzungen für das Leben. Wie viele Generationen haben seitdem hier glückliche und weniger gute Zeiten erfahren.

Bechmann betont, die Beschäftigung mit der Geschichte trage dazu bei, das Gemeinwohl zu stärken. Daher sei es wichtig, die Möglichkeiten zur Gestaltung des Dorflebens zu nutzen. Aschau besitze eine lebendige Dorfgemeinschaft, die sich ehrenamtlich engagiere. Dieses Engagement sei vehement durch die Pandemie Covid-19 ausgebremst worden. „Es ist schade, dass die vielen geplanten Vorhaben im Jubiläumsjahr 2020 nicht verwirklicht werden können.“

Nach der Wende habe sich auch in Aschau einiges verändert. Seit mehr als 25 Jahren sei die innovative Firma Königsee Implantate als führender Medizintechnikhersteller in Aschau einer der wichtigen Arbeitgeber der Region. Die dörfliche Prägung zeige sich im Neubau des Stalles für 500 Jungrinder, auch wenn es auf Grund der Dimension des Gebäudes unter der Bevölkerung Anlass zu Kritik gegeben habe. Durch die Änderung der Infrastruktur gab es überall Einschnitte in das Leben. Der kleine Dorfkonsum rechnete sich nicht mehr, die letzte Kneipe im Ort wurde geschlossen.

Trotzdem gehe das Dorfleben weiter, macht der Bürgermeister Mut. Rührige Aschauer organisierten Veranstaltungen für ihre Dorfgemeinschaft, für die Kinder des Ortes. Christian Bechmann abschließend: „Ich möchte den Aschauern Mut zusprechen, die Herausforderungen der Zukunft weiterhin mit der ihnen eigenen Energie anzugehen. Sie hinterlassen damit Bleibendes auch für Ihre Nachfahren!“