Gera. Eine brutale Attacke mit einer Machete in Rudolstadt – nun hat das juristische Nachspiel begonnen.

Attacke mit Machete in Rudolstadt: 24-Jähriger wegen versuchten Totschlags angeklagt

Das Landgericht Gera verhandelt seit Dienstag wegen eines versuchten Totschlags in Rudolstadt. Ein 24-Jähriger soll einen Mitbewohner der Gemeinschaftsunterkunft in der Jenaischen Straßen in Rudolstadt schwer verletzt haben. Dabei kam eine ungewöhnliche Tatwaffe zum Einsatz.