Auch der Sitzendorfer Weihnachtsmarkt ist abgesagt

Sitzendorf Die gute Nachricht in der schlechten: Der Weihnachtsbaumverkauf am 5. Dezember findet wie geplant statt

Wie schon viele anderen Veranstaltung zuvor im Schwarzatal, ist nun auch der Sitzendorfer Weihnachtsmarkt abgesagt worden.

Über das soziale Netzwerk Facebook wandte die Bürgermeister Martin Friedrich an die Bürgerschaft: „Leider muss unser geplanter Weihnachtsmarkt am 4. und 5. Dezember 2021 auch in diesem Jahr abgesagt werden. Die stetig steigenden Corona-Infektionszahlen haben vielerorts zu Verschärfungen des Infektionsschutzgesetzes geführt. Bis zuletzt sollten alle Möglichkeiten ausschöpft werden, in unserem Ort den 30. Weihnachtsmarkt mit Kinderweihnachtsfest stattfinden zu lassen. Jedoch ist für unsere ehrenamtlichen Organisatoren und Helfer eine Durchführung des Marktes unter Einhaltung aller derzeit gültigen Regelungen weder machbar noch erstrebenswert. Die Feste in der Gemeinde sollen allen Bürgerinnen und Bürgern offen stehen. Allen Umständen zum Trotz werden wir im Jahr 2022 wieder einen Weihnachtsmarkt für uns alle planen, um endlich unser 30. Jubiläum zu feiern.“

Martin Friedrich bittet um Verständnis, hat aber auch eine positive Nachricht: „Der Weihnachtsbaumverkauf findet wie gewohnt am 5. Dezember ab 12 Uhr am Weihnachtsbahnhof statt. Vorbestellungen oder Sonderwünsche können bei Thorsten Reinhold (015114629788) abgegeben werden.“