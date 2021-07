Auch in Oberhain ist das 650er Buch verteilbereit

Oberhain In allen Dörfern, also auch Barigau, Unterhain und Mankenbach, gibt es Verteiltermine mit Gesprächsgelegenheit

Zu den Dörfern, die 2020 von Corona um ihr Jubiläum gebracht wurden, gehört auch Oberhain. Als sich auch die 2021er Nachauflage zum Beginn des Jahres als zu unsicher herausstellte und komplett abgesagt wurde, wollte der Ortsteilrat trotzdem eine Erinnerung an die Jahresrundung ermöglichen.

Ortsteilbürgermeister Ingo Kürsten erklärt: "Als wir unsere 650-Jahrfeier aus bekannten Gründen absagen mussten, haben wir uns entschlossen, die für einen Chronikvortrag gesammelten Bilder in einem Fotobuch zu verewigen, sodass etwas Greifbares von diesem Jubiläum bleibt."

Dieses Fotobuch ist nun fertig gestellt und enthält auf 150 Seiten etwa 650 Bilder geordnet nach Ortschaften.

Der Ortsteilrat möchte die Bücher gern an Bürgerschaft verteilen und bietet hierfür in jedem Ort einen Termin an. Pro Haushalt sei die Ausgabe vorerst auf ein Exemplar limitiert. Neben dem Ortsteilbürgermeister werde, so die Zusicherung jeweils auch ein Mitglied des Ortsteilrates anwesend sein.

Ingo Kürsten: "Somit können wir auch Themen besprechen, die sich aufgrund der ausgefallenen Sprechzeiten angesammelt haben. Wir sind jeweils von 17- 19 Uhr für die Bürger da."

Hier die Termine:

Im Barigauer Saal am 21. Juli, im Oberhainer Schulungsraum Feuerwehr am 22. Juli, im Unterhainer Saal am 28.Juli und im Mankenbacher Bergcafe am 29. Juli