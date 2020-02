Ausbau der B 85/88 in Rudolstadt Nord und Ost rückt näher

Seit 2004 wird an der künftigen Verkehrsführung der B 88/85 in Rudolstadt Ost und Nord geplant. Jetzt rückt der Beginn der Maßnahme ein Stück näher. Der Planfeststellungsbeschluss ist gefasst. Seit Montag und noch bis einschließlich 28. Februar liegen die Planungsunterlagen öffentlich im Rathaus aus. Das Vorhaben umfasst insgesamt 1,94 Kilometer Bundesstraßen - 430 Meter im Zuge der B 85 in Richtung Weimar, 1230 Meter im Zuge der B 88 in Richtung Jena, 280 Meter als B 88 und 85 – sowie 935 Meter kommunale Straßen einschließlich der dazugehörenden Knotenpunkte und Einmündungen.

Neubau parallel zur Bahnstrecke

Und so sehen die Planungen aus: Vom Bahnhof kommend in Richtung Jena wird der Verkehr zunächst auf der bestehenden Straße über einen neuen Knoten Saaldamm-Anton-Sommer-Straße bis zur St.-Georg-Kreuzung geführt. Beide Kreuzungen werden per Ampeln geregelt, die aufeinander abgestimmt sein sollen. In östliche Richtung verläuft die B 88 ab der St.-Georg-Kreuzung über die Gartenstraße bis zur Einmündung Saalgärten, auch hier erfolgt der Ausbau im Bestand. Die Gartenstraße wird entsprechend verbreitert. Dafür ist der Abriss von zwei Gebäuden notwendig. Neu gebaut werden muss in diesem Abschnitt die Wüstebachbrücke. Ab der Einmündung Saalgärten ist ein Neubauabschnitt weitgehend parallel zur Bahnstrecke vorgesehen. Der Neubau endet in Höhe des Knotens Oststraße/Kürschnertal. Bis zur Einmündung auf die Jenaische Straße wird die Straße Kürschnertal als B 88 ausgebaut. Die künftige Bundesstraße wird in beiden Richtungen ausschließlich über diese zweispurige Trasse führen. Damit verbunden ist eine Entlastung einiger Straßen vom Durchgangsverkehr. Deutlich weniger Aufkommen wird es auf der Karlstraße, der Oststraße, der Frenzelstraße und im Bereich Jenaische Straße stadteinwärts geben. Auf der Neubautrasse bis zur Jenaischen Straße soll es keine Ampelkreuzungen geben. Geplant sind ein großer Kreisverkehr an der Kreuzung Kürschnertal und ein kleinerer Kreisverkehr an der Kreuzung Karlstraße.

Ehemaliges Stadtbad wird abgerissen

In Richtung Norden soll der Ausbau der B 85 komplett im Bestand erfolgen. Besonders kritisch ist dabei die Engstelle zwischen Stadtkirche/Stadtbad und Ludwigsburg. Hier ist ein spürbarer Einschnitt in die bestehende Gebäudesubstanz vorgesehen. Das ehemalige Stadtbad sowie zwei angrenzende Gebäude sollen abgerissen werden. Eine besondere Herausforderung stellt der Ausbau in Höhe der Stadtkirche dar. Hier muss ein Stück der Stützmauer versetzt werden. Der Gehweg in diesem Bereich wird größer. Der neue Bürgersteig wird von Norden kommend auf Höhe der Stadtkirche angehoben. Damit verbunden ist eine weitere Stützwand. Der barrierefreie Gehweg biegt am Kirchhof in Richtung Stadt ab. Ansonsten kann man die Treppen nutzen. Die Arbeiten in diesem Bereich werden von Mitarbeitern der Denkmalschutzbehörde begleitet.

Massive Beeinträchtigungen

Wann genau die Bauarbeiten beginnen, steht noch nicht fest. „Wird der jetzt vorliegende Entwurf zur Planfeststellung so beschlossen, dann geht man davon aus, dass seitens der Straßenbauverwaltung Thüringen etwa ein Jahr Vorbereitungszeit einzuplanen ist. Das heißt, frühestens Ende 2021 könnte mit ersten Bauvorbereitungen begonnen werden. Baustart ist nach vorsichtigen Prognosen 2022 möglich“, so Stadtplaner Jens Kollatzsch. Erste Maßnahme soll aus Sicht der Stadt der Bau der Neubaustrecke sein. Insgesamt wird das Vorhaben nicht ohne massive Beeinträchtigungen des Durchfahrtsverkehrs in Rudolstadt vonstatten gehen. Die neuralgischen Punkte sind dabei der Ausbau des Knotens St.-Georg und die Bauarbeiten im Bereich Stadtkirche-Ludwigsburg. Hier muss man von einer vorübergehenden Vollsperrung ausgehen.

Die Gesamtkosten werden in den Unterlagen mit knapp zehn Millionen Euro angegeben, davon trägt der Bund gut 7,2 Millionen Euro, etwa 2,6 Millionen Euro übernimmt die Stadt Rudolstadt.