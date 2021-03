Auto in Rudolstadt vollständig ausgebrannt

Rudolstadt. In Rudolstadt ist in der Nacht zum Donnerstag ein Auto abgebrannt. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

In der Nacht zum Donnerstag ist in Rudolstadt ein Auto völlig ausgebrannt. Wie die Polizei informierte, habe eine Streife den Brand in der Breitscheidstraße in Rudolstadt/ Schwarza bemerkt. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf andere Autos oder Gebäude verhindern können.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge könnte ein technischer Defekt im Bereich des Motorraums für den Brandausbruch verantwortlich sein.Aktuell würden keine Hinweise auf strafbare Handlungen oder beteiligte Personen in Brandortnähe vorliegen, hieß es von der Polizei. Jedoch erfolge eine Prüfung im Detail im Verlauf des heutigen Tages durch den Brandursachenermittler der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld.

Über die Höhe des entstandenen Schadens könnten noch keine Aussage getroffen werden.