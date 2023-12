Auto laden beim Einkauf: Neue Schnelladepunkte für E-Mobile in Rudolstadt

Einer der neuen Hochleistungsladepunkte befindet sich in der Nähe des Lidl an der B 88 in Rudolstadt.

Rudolstadt Energieversorgung Rudolstadt (EVR) und TEAG Mobil nehmen gemeinsame HPC-Ladestation in Betrieb

Die Energieversorgung Rudolstadt (EVR) und die TEAG Mobil haben mit Unterstützung des Netzbetreibers EnR Energienetze Rudolstadt ein zweites Gemeinschafts-Projekt zum Ausbau von Hochleistungsladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge abgeschlossen. Am Donnerstag wurde in Rudolstadt in zentraler Lage an der B88 eine Schnellladestation mit acht Hochleistungsladepunkten (HPC-Lader) in Betrieb genommen. Die neuen Ladepunkte mit möglichen Ladeleistungen bis 300 Kilowatt wurden von der EVR und der TEAG Mobil partnerschaftlich errichtet. Beide Unternehmen teilen sich die Investitionskosten, jedes Unternehmen betreibt seine vier Lade-punkte eigenwirtschaftlich.

1000 Ladevorgänge pro Woche in Rudolstadt möglich

Die neuen HPC-Ladepunkte stehen verkehrsgünstig in der Nähe eines Lidl-Supermarktes, eines großen Getränkemarktes und eines Burger-King-Schnellrestaurants. Zielgruppe sind dabei besonders Durchreisende oder Familien, die einen Wocheneinkauf tätigen. Während der durchschnittlichen Einkaufszeit bzw. Verweilzeit zwischen einer halben bis einer Stunde, können bis zu 400 Kilometer reale Reichweite nachgeladen werden.

Die gemeinschaftliche Investition in Projektierung und Bauausführung von leistungsstarker Ladeinfrastruktur von EVR und TEAG Mobil hat sich in Ru-dolstadt bereits bewährt. Vor einem Jahr wurde schon eine Ladestation mit sechs HPC-Ladepunkten nahe eines EDEKA-Supermarktes in Betrieb genommen. Damit verfügt Rudolstadt im Stadtbereich jetzt über 14 HPC-Ladepunkte für E-Mobile, die etwa 1000 Ladevorgänge pro Woche ermöglichen.