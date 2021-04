Auto nach Kollision in Rudolstadt auf den Gehweg geschoben

Rudolstadt In Rudolstadt hat es an einer Kreuzung einen Unfall gegeben. Beide Autos waren danach nicht mehr fahrbereit.

Am Mittwochvormittag hat ein 72-Jähriger mit seinem Auto die Gustav-Freytag-Straße in Richtung Krankenhaus in Rudolstadt befahren. Wie die Polizei mitteilte, kam es an einer Kreuzung zur Kollision mit einem 77-jährigen Autofahrer.

Der Wagen wurde in der Folge auf den Gehweg geschoben und stieß hier mit einem Straßenschild und einer Laterne zusammen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Allerdings wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.