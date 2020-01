In Rudolstadt ist ein Radfahrer schwer verletzt worden (Symbolbild).

Autofahrer übersieht Radfahrer in Rudolstadt – Mann wird schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Rudolstadt ist am Freitagnachmittag ein Radfahrer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, fuhr gegen 16.30 Uhr ein 79-jähriger Toyota-Fahrer auf der Jenaischen Straße (B88) in Richtung Stadtzentrum. An der Einmündung Kürschnertal wollte er nach links abbiegen.

Nach seinen Angaben übersah er dabei wegen der tiefstehenden Sonne einen Radfahrer, der vom Kürschnertal nach links auf die Jenaische Straße auffahren wollte.

Der Autofahrer bog dabei in zu engem Radius ab und kollidierte mit dem Radfahrer. Dieser wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in die Thüringen-Klinik eingeliefert.

