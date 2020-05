Auf der Bleichwiese in Rudolstadt hat der Aufbau für das Autokino begonnen. Am Freitag soll es losgehen.

Autokino startet am Freitag in Rudolstadt

Auf der Rudolstädter Bleichwiese haben die Vorbereitungen für den Start des Autokinos begonnen. Am Freitag dieser Woche wird zu einer Generalprobe eingeladen, bei der ab 21 Uhr ein Überraschungsfilm angeboten wird. Für diesen Abend werden 100 Tickets zum ermäßigten Preis angeboten. Offizielle Premiere ist am Samstag ab 21 Uhr. Die nächsten Vorstellungen finden am 20., 22. und 23. Mai statt. Ab 28. Mai gibt es immer von Donnerstag bis Samstag eine Abendvorstellung. Der Vorverkauf für die Filme startet am Mittwoch um 8 Uhr über die eigens eingerichtete Internetseite www.autokino-rudolstadt.de. Dort gibt es das aktuelle Filmprogramm und alle Infos zum Autokino. Neben den Tickets kann man auch Getränke, Popcorn, Fruchtspieße, gebrannte Mandeln und weitere Snacks ordern. H.E.