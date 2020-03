Tanja Brandes und Markus Decker lesen in der Alten Försterei.

Ilmenau. Tanja Brandes und Markus Decker waren zu Gast in der Alten Försterei in Ilmenau. Sie befragten auch Angela Merkel und Kathrin Göring-Eckardt.

Autoren lesen aus „Ostfrauen verändern die Republik“

Ursula Niersberger von der Thüringer Landeszentrale für politische Bildung hatte am Donnerstagabend zur Buchlesung ins Mehrgenerationenhaus Alte Försterei in Ilmenau eingeladen. Das Thema erwies sich entsprechend dem Buchtitel „Ostfrauen verändern die Republik“ als hochpolitisch und passend zum bevorstehenden Weltfrauentag. Ein Dutzend Frauen kam zur Lesung von Tanja Brandes und Markus Decker. „Wenn Ostfrauen die Republik verändern, was machen dann die Westfrauen?“ Auf diese scherzhaft gestellte Frage noch vor Lesungsbeginn antworteten die Autoren, dass diese den Weckruf hörten, sich anstecken ließen, lernten und mitmachen.

„Ostfrauen“ und „Westfrauen“ als solche gebe es nicht. Wohl aber die Gesamtheit der Frauen in Deutschland, welche einst in unterschiedlichen Gesellschaftssystemen lebten und in ihrem Denken und Verhalten geprägt wurden. Brandes und Decker spürten dem Phänomen der starken Ostfrauen nach. Sie befragten 17 Frauen, so auch Angela Merkel, Katrin Göring-Eckardt, Sahra Wagenknecht, Katja Kipping. Exemplarisch hatten sie auch die Apoldaerin Hiltrud Werner ausgewählt. Sie sitzt als einzige Frau im VW-Vorstand. Staunend verfolgten die Zuhörer den Aufstiegsweg. Mit einem 1,0-Notendurchschnitt nach der Berufsausbildung mit Abitur, dem Nähen von 200 Pullovern pro Tag in ihrem Ausbildungsbetrieb und dem Studium begann Werners Karriere. Die Weichen stellten sich dann auf der Cebit-Messe 1991 und der Anstellung bei BMW als Leiterin der Konzernrevision. Ihre zwei Kinder wuchsen auf, wie sie es in DDR vorgelebt bekam. Der Unterschied bestand darin, dass sie für die Tagesmutter und Babysitter die Hälfte ihres Gehaltes hinblättern musste. Berufsmobiler, risikobereiter, aufstiegswillig, natürlich gut ausgebildet und stresstauglich zeigten sich die Ostfrauen im Westen und gingen ihren Weg, urteilen die Buchautoren. Was die Frauenpolitik betrifft, habe der Osten Maßstäbe gesetzt, der die Republik wirklich verändere, waren sich Autoren und Publikum einig.