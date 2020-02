Bad Blankenburg hat seine Schulden reduziert

Bad Blankenburg konnte seine Schulden senken. Wie Bürgermeister Mike George (Freie Wähler) in der Stadtratssitzung am Dienstagabend mitteilte, liegt die Tilgung bei 462.927,96 Euro, womit die Schulden aktuell bei 5.815.713 Euro liegen.

Nicht berücksichtigt seien dabei die Schulden aus der rückständigen Kreisumlage 2013, die um 197.400 Euro auf 122.800 Euro gesenkt werden konnten. Vollständig beglichen seien die Mitgliedsbeiträge der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Schwarzatal aus 2012. „Insgesamt konnten so Schulden in Höhe von zirka 675.000 Euro getilgt werden“, sagte der Bürgermeister in seinem Bericht.

Die Sanierung der Stadtkirche gehe planmäßig voran. Der Kirchbauverein wurde von der Stadt mit 5000 Euro unterstützt. Ende 2019 konnte mit der Sanierung Griesbachstraße begonnen werden. Einige große Baumaßnahmen fanden ihren Abschluss. Dazu zählen die Fertigstellung des Oberen Sonnebergs, die Sanierung des Chrysopraswehrs sowie der erste Bauabschnitt der Schwarzburger Straße.

Zierkirschen werden innerhalb der nächsten zwei Wochen gefällt

Diese war besonders im Zusammenhang mit den geplanten Baumfällungen des Öfteren Thema dieser Sitzung. Fest steht: Die Zierkirschen werden innerhalb der nächsten zwei Wochen gefällt. Stadtrat Thomas Schubert kritisierte in diesem Zusammenhang unzureichende Kommunikation nach außen, denn es sei nicht bis zur Bevölkerung durchgedrungen, dass – wie auch bei privaten Fällungen – Ersatzpflanzungen vorgenommen werden müssen. Die Lebenserwartung der meisten Bäume läge nur noch bei einigen wenigen Jahren. Aber neue Zierkirschen sollen gepflanzt werden. Welche Sorte oder ob sogar mehrere Arten gepflanzt werden, ist noch nicht festgelegt worden.

In der späteren Bürgerfragestunde meldete sich dazu Cornelia Gernhardt zu Wort, die sich für den Erhalt der Bäume einsetzte und eine Unterschriftensammlung startete. Sie fragte, ob man Einsicht in die Gutachten zum Zustand der Bäume bekommen könne, was bejaht wurde. Außerdem fragte sie, ob noch weitere Fällungen anstehen. Bauamtsleiter Andreas Vollrath sprach von Wildwuchs und dass etwa fünf ohnehin kranke oder abgestorbene Bäume weg müssten.

Auszüge aus Protokollen einer nichtöffentlichen Sitzung nach außen gedrungen

In den Anfragen des Stadtrates kritisierte Frank Persike, dass es in diesem Jahr aus terminlichen Gründen eine viermonatige Sitzungspause geben werde und bezeichnete es als „haltlosen Zustand“. Außerdem seien Auszüge aus Protokollen einer nichtöffentlichen Sitzung nach außen gedrungen. Der Bürgermeister wies die Schuld von sich: „Ich werde mich dagegen verwehren, ich habe diesbezüglich keinen Fehler gemacht.“ Persike warf ihm vor, den Verwaltungsakt nicht in der Hand behalten zu haben. Die Diskussion dazu wurde abgebrochen.