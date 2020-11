Bad Blankenburg plant neues Wohngebiet

Post der Wohnungsbaugesellschaft hatten jetzt die Nutzer der 236 Garagen auf dem Areal „Hinter der Wäscherei“ in ihrem Briefkasten. In einem Schreiben werden sie darüber informiert, dass die Stadt Bad Blankenburg die Garagennutzung an diesem Standort aufgeben und eine Ausschreibung des Grundstücks vorbereiten wird. Dies geht auf einen Beschluss im nichtöffentlichen Teil der jüngsten Stadtratssitzung zurück.

Abwanderung stoppen

Die Stadt plant, das rund 11.000 Quadratmeter große Gelände für die Bebauung mit Einfamilienhäusern an einen Bauträger zu verkaufen. Die entsprechende Ausschreibung für das künftige Wohngebiet „Zum Windorf“ ist auf der Internetseite der Stadt nachzulesen. Der Bodenrichtwert beträgt 33 Euro pro Quadratmeter. Es ist eine Bebauung mit 14 frei stehenden Einfamilienhäusern vorgesehen, die Grundstücksgröße soll mindestens 500 Quadratmeter betragen. Erste Interessenten für ein solches Grundstück sollen sich bereits gemeldet haben. „Wir diskutieren schon lange darüber, jetzt hat der Stadtrat mit seinem Beschluss den Weg dafür frei gemacht. Es gibt seit geraumer Zeit eine große Nachfrage nach Bauland für Einfamilienhäuser. Aber kurzfristig steht in Bad Blankenburg kein Bauland zur Verfügung, so dass die Interessenten in die Nachbarstädte ausweichen. Wir wollen diese Abwanderung stoppen. So können auch die Kinder und Enkel der Menschen, die in der Siedlung wohnen, in der Nähe heimisch werden“, sagt Bürgermeister Mike George (FW). Dass nicht jeder der Garagennutzer darüber erfreut ist, liegt in der Natur der Sache. „Die Garagen befinden sich in baulich schlechtem Zustand. Es gibt Garagen, die sind vermutlich die letzten 20 Jahre nicht mehr geöffnet worden“, so der Bürgermeister. Etliche Garagen würden schon jetzt nur noch als Unterstellmöglichkeit genutzt. Es gibt bereits aus dem Jahr 2008 ein Gutachten, in dem der Abriss der Garagen empfohlen wird.

Erst Verkauf, dann Kündigung

„Dass jetzt nicht alle Hurra schreien ist klar. Die Wohnungsbaugesellschaft ist mit den Nutzern im Gespräch, um Ersatzmöglichkeiten für die Unterstellung von Fahrzeugen beziehungsweise für die Lagerung zu finden“, so der Bürgermeister „Wir arbeiten hier an einer Lösung.“ Den Nutzern wird in dem Schreiben mitgeteilt, dass sie sich schriftlich mit Angabe der benötigten Flächengröße an die Wohnungsbaugesellschaft wenden können.

Wann genau mit dem Abriss der Garagen begonnen wird, hängt vom Ergebnis der Ausschreibung ab. Bis Jahresende können Interessenten ihre Angebote abgeben. „Der Verkauf wird nach Sichtung der Unterlagen durch den Stadtrat beschlossen. Der Stadtratsbeschluss hierfür kann gegebenenfalls bis Februar 2021 erfolgen. Sollte der Stadtrat den Verkauf an einen Interessenten beschließen, würde dies zu einer Kündigung aller in dem Zusammenhang befindlichen Miet- und Pachtverhältnissen führen“, so wird es den Nutzern mitgeteilt.