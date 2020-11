Bad Blankenburger Künstler macht Schaufenster salonfähig

Bei leeren Geschäften, so sie keine Mieter finden, sieht man oft triste Schaufenster, die mitunter mit Pappe oder Tüchern verhängt sind. Das wirkt auch auf das Straßenbild. Gerd Pfanstiel hatte da eine Idee. Mit seinen Künsten versucht der Bad Blankenburger, das zu ändern und geht quasi mit gutem Beispiel voran. So bei dem seit längerem geschlossenen Café Brehme in der Bahnhofstraße 22. Hier stehen nun Bilder und Plastiken von ihm in den Schaufenstern und geben dem Haus somit ein ansehnliches Gepräge. Ganz im Gegensatz zum gegenüberliegenden Gebäude, wo Pappe hinter den Fenstern angebracht wurde.

Manchmal bleiben auch Leute stehen und schauen sich die Bilder Pfanstiels an. Im Frühjahr standen hier erstmalig seine Werke und mittlerweile ist es die dritte Auflage des Bad Blankenburger Urgesteins, Jahrgang 1956. „Ich erkannte sehr frühzeitig, dass ich von den schönen Dingen des Lebens, von der Fähigkeit, sich mit Farbe und Licht auszudrücken, nicht mehr loslassen kann“, sagt er. Schon als Kind fing er an zu zeichnen, peu à peu entwickelte sich sein kreatives Talent. Er selbst sagt von sich, dass kein Tag vergehe, ohne dass er in irgendeiner Form etwas Schöpferisches getan hat.

Von Haus aus ist Pfanstiel Chemielaborant. Inzwischen habe er aber in mehreren Branchen Staub gewischt. Angekommen ist er nunmehr auf einem Level, dass man eigentlich nicht mehr amateurhaft nennen darf. Es hat ihn nach mehr gedrängt. Zwischenzeitlich nach der Fotografie und vor allem nach der Malerei. So beginnt er 1998 ein Fernstudium Grafik-Design. Parallel dazu nahm er permanent Trainingsseminare und Weiterbildungslehrgänge wahr. Darunter insbesondere Computeranwendungen im Bereich Grafik, Textverarbeitung, Bildbearbeitung und anderem mehr.

Vom Künstlerfieber gepackt

Außerdem kamen intensive autodidaktische Studien in verschiedenen künstlerischen Fachrichtungen dazu. Das reichte dem Kunstschaffenden aber nicht. „Ich tue stets, was mir Freude bereitet, malen, zeichnen und fotografieren – seit meinen jüngsten Lebensjahren mit großer Begeisterung“, verrät der 64-Jährige. Kein Wunder, dass es dabei nicht geblieben ist. Über die Lüftlmalerei kam er auf den Gedanken, es mit der Schnitzerei zu probieren. Es hatte ihn wieder einmal das Künstlerfieber gepackt und daraufhin sucht er nach Möglichkeiten, um sich weiterzubilden. In der Schnitz- und Bildhauerschule Geisler-Moroder in Elbigenalp (Tirol) wurde er fündig. In zwei Wochenendseminaren erwarb er sich 2015 den Grundstein für seine weiteren Arbeiten. Das reichte ihm aber wieder nicht und so eignete er sich im Jahr darauf weitere Grundlagen mit einem Studium der Bildhauerei am Institut für Ausbildung in bildender Kunst und Kunsttherapie in Bochum an. In seiner Schaffenszeit gab es zahlreiche Ausstellungen, in denen er seine Gemälde zeigte. So unter anderem in Berlin, Weimar, Jena, Eisenberg, Saalfeld, Rudolstadt und natürlich auch in Bad Blankenburg. Auch heute arbeitet er ständig an neuen Dingen und verwirklicht sich so.

Bei seiner Vielfalt könnten es weitere Schaufenster geben, die infolge der Schließungen keine Nachmieter erhalten. Zumindest sieht Pfanstiel hier die Chance, die Attraktivität solcher Objekte etwas zu steigern.