Bad Blankenburger verärgert über gestohlene Glühbirnen

Bad Blankenburg. Bürgermeister Mike George macht sich in sozialen Netzwerken Luft

Es war am Montagmorgen als in Bad Blankenburg die Polizei angerufen wurde. Der Grund: Diebstahl. „Ich möchte hier mein Unverständnis mal öffentlich kundtun“, postet am Dienstag schließlich Bürgermeister Mike George (Freie Wähler) auf Facebook, denn der Beutezug ging weiter. „Am Montag wurden zirka 30 fehlende Leuchtmittel beim Weihnachtsbaum am Ölberg festgestellt und auch eine Anzeige erstattet. Über Nacht wurden wieder die Leuchtmittel entwendet und die Lichterketten vom Weihnachtsbaum gerissen. Nach Überprüfung des Weihnachtsbaums auf dem Markt wurden auch 25 fehlende Lampen festgestellt“, fasst er zusammen.

„Was geht nur in den Köpfen dieser Leute vor?“ In diesem Jahr soll ein Großteil der Beleuchtung noch auf LED umgestellt werden, „aber bis dahin soll die Stadt ja dennoch weihnachtlich geschmückt sein, zumal nicht alle Stellen gleichzeitig auf LED umgerüstet werden können. Das braucht Zeit“, erklärt der Bürgermeister. Zwischen 70 und 80 Birnen sind Anfang der Woche also verschwunden. „Wobei wir froh sein können, dass nicht mehr passiert ist“, so George, denn eine Lichterkette sei auf einem Radweg gelandet und hätte zu Unfällen führen können.

Der Bürgermeister ist fassungslos. „Sie sind ja nun nicht goldstaubbehaftet“, sagt er zu dem Wert der Birnen. Auch reichen Hosen- oder Jackentaschen nicht aus, um sie zu verstauen, eine größere Tasche sei schon nötig. Zudem hängen die Birnen am Weihnachtsbaum auf dem Markt in zwei bis zweieinhalb Metern Höhe. Gerade weil all diese Aspekte dabei nicht gerade für Unauffälligkeit stehen, bittet die Stadt nun um Hinweise von aufmerksamen Bürgern. Glühbirnen für die Weihnachtsbeleuchtungen habe die Stadt nicht in Reserve, weswegen die Leuchtmittel kurzerhand nachbestellt werden mussten. „Es ist nicht nur ein finanzieller, sondern auch ein symbolischer Schaden“, sagt George.

„Die Weihnachtsbeleuchtungen sollen gerade in diesen Zeiten auch ein Lichtblick sein.“ Die große Resonanz auf den Facebook-Post sieht er als Zustimmung. „Und vielleicht hilft uns auch die Reichweite, um den oder die Täter schließlich zu finden.“ Viele Menschen hätten den Beitrag auch geteilt.