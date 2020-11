Bahn verzichtet auf technische Sicherheit am Ochsenberg

Eine Schrankenanlage wie hier in Mellenbach-Glasbach (Stadt Schwarzatal) hätte am Sitzendorfer Ochsenberg sehr viele öffentliche Mittel für sehr überschaubaren Nutzen verschlungen.

Erleichterung in Sitzendorf: Die Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn (OBS) hat ihre Pläne aufgegeben, technische Sicherheiten am bisher unbeschrankten Bahnübergang am Sitzendorfer Ochsenberg zu verlangen. Damit geht ein jahrelanges Tauziehen zwischen Kommune und Bahn gütlich zu Ende. Der Konflikt begann, als der landwirtschaftliche Verkehr zur Hofstätte am Ochsenberg in einem Maße zugenommen hatte, der die OBS veranlasste, Planungen für einen beschrankten Bahnübergang anzustrengen. Die Auffassungen darüber, ob die Frequentierung tatsächlichen einen solchen technischen Aufwand rechtfertige gingen von Anbeginn auseinander. Die Betreiber der Hofstätte machten zwischendurch aber einen Alternativvorschlag. Wenn man sich beim Ausbau der Wirtschaftswege zusammentue, dann könne der wesentliche Verkehr zur und von der Hofstätte über das Blambachtal erfolgen. Damit war zunächst die Forderung nach einer Schranke vom Tisch, die nach einer technischen Sicherung aber nicht. Eine mechanische Polleranlage kam ins Gespräch, die wenigen Anlieger sollten einen Schlüssel erhalten, die Gemeinde leistete Vorarbeiten und eigentlich sollte nun die Einweisung und der finale Einbau stattfinden.