Die Filiale der Raiffeisen-Volksbank Saale-Orla in der Oberen Straße in Saalfeld ist eine von fünf im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Ab Januar wird sie eine von 17 der fusionierten Bank sein.

Banken von Saale-Orla und Vogtland fusionieren

Wie am Mittwoch von beiden Kreditinstituten mitgeteilt wurde, ist ein wichtiger Grundstein für die Fusion Raiffeisen-Volksbank Saale-Orla eG und der Volksbank Vogtland eG nunmehr gelegt. Die Mitglieder beziehungsweise die gewählten Vertreter der Banken hatten in der Vorwoche über die geplante Verschmelzung zu entscheiden. Nach ersten Gesprächen im Frühjahr 2019 haben beide Banken die Absicht, in diesem Sommer rückwirkend zum 1. Januar 2020 zu fusionieren.

In der Generalversammlung der Raiffeisen-Volksbank Saale-Orla, die Geschäftsstellen auch in Saalfeld, Bad Blankenburg, Kaulsdorf, Leutenberg und Königsee hat, wurde am 2. Juli mit einer Mehrheit von 90 Prozent für die Fusion beider Häuser gestimmt. Die anwesenden Vertreter der Volksbank Vogtland sprachen sich am Tag drauf sogar einstimmig für die Fusion aus. Mit den Zustimmungen beider Gremien ist somit der Weg für die vereinigte Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG geebnet.

Geschäftsgebiet von Königsee bis Markneukirchen

Im Rahmen der Vertreterversammlung der Volksbank Vogtland erfolgte die Wahl der vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieder der Raiffeisen-Volksbank Saale-Orla in das künftige Aufsichtsratsgremium der Gesamtbank einstimmig. Der Aufsichtsrat der Bank wird somit aus elf Mitgliedern bestehen. Im August soll die juristische Eintragung der fusionierten Bank im Genossenschaftsregister erfolgen.

Die Zusammenführung der Rechenwerke beider Banken (technische Fusion) wurde auf den 12. September 2020 festgelegt. Die Kunden der fusionierten Bank sollen rechtzeitig über alle relevanten Änderungen im Rahmen der Fusion informiert werden.

Die Volksbank Vogtland-Saale-Orla wird zukünftig durch die vier Vorstände Uta Ritter, Andreas Pfeil, Walter Klaubert und Andreas Hostalka vertreten. Das Bankhaus wird über 160 Mitarbeiter beschäftigen und steht für die Kunden mit insgesamt 17 Filialen und fünf Selbstbedienungsstellen zur Verfügung.

Das Geschäftsgebiet erstreckt sich zukünftig über rund 160 Kilometer vom sächsischen Markneukirchen bis nach Königsee.