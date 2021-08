Henning Michelsen gehört zum Verein Haus Bräutigam, der Erbbaupächter eines zuvor jahrelang dem Verfall preisgegebenen Sommerfrische-Hauses in Schwarzburg ist.

Bau-Schule feiert am Freitag Premiere in Schwarzburg

Schwarzburg Bis 5. September erlernen Bauinteressierte unter Anleitung von Handwerkern das Lehm- und Kalkputzen von Innenwänden

Das Haus Bräutigam ist ein Sommerfrischehaus im Schwarzatal, das seit den 1990er Jahren lange leer stand. Seit 2019 engagiert sich der gleichnamige Verein mit Unterstützung der IBA (Internationale Bauausstellung) Thüringen und der Zukunftswerkstatt Schwarzatal, um das Haus instand zu setzen und temporäres Wohnen und Arbeiten in und an dem Haus möglich zu machen.

Nach mehr als einjähriger Bauzeit an Fassade und Dach, wird vom 27. August bis 5. September die erste Bauschule durchgeführt. In zehn Tagen erlernen bis zu acht Bauinteressierte unter Anleitung von Handwerkern das Lehm- und Kalkputzen von Innenwänden. In dieser Zeit wird das Haus erstmalig bewohnt.

Zum Abschluss der Bauschule lädt der Verein alle Interessierten zu einem Gartenfest am 4. September von 15-17 Uhr ein, den Fortschritt des Hauses zu besichtigen und zusammen das Richtfest nachzuholen.