Hohenwarte. Die Eröffnung des Aussichtsturm am Stausee Hohenwarte sei frühestens Anfang 2022 möglich und auch von der politischen Neuordnung in Erfurt abhängig.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bau von Aussichtsturm am Hohenwarte-Stausee verzögert sich

Ein teils im Hang verschwindender Betonkubus mit Glasfront gen Saaletal, gekrönt von einem 60-Meter-Aussichtsturm samt Seilrutsche über die Preßwitzer Bucht hinweg – das Touristinfozentrum Hohenwarte am südlichen Ende der Sperrmauer soll ein besonderer Anziehungspunkt für Besucher der Stausee-Region werden. Und eigentlich bereits in Bau sein. Doch auf dem Parkplatz an der Staumauer, wo sich der Neubau erheben soll, kurvt zwar am Montagvormittag gerade ein Radlader mit einem massiven Betonteil auf den Weg gen Aussichtspunkt am Stausee-Blick. Dort aber wird lediglich eine neue Wasserleitung verlegt. Mit Turm und Infozentrum hat das offenbar nichts zu tun.

Die Gemeinde Hohenwarte habe erst im vorigen November den Bauantrag für das Vorhaben stellen können, informiert Bürgermeister Manfred Drieling auf Nachfrage dieser Redaktion. Zwar seien nach der Kür des Sieger-Entwurfs im Januar 2019 die nachfolgenden Schritte zügig eingeleitet worden, um ab dem Frühjahr in die konkrete Vorplanung einzusteigen. Doch der Abstimmungsaufwand sei bei so vielen Beteiligten doch sehr hoch gewesen. „Über einige Monate hinweg haben wir uns in der Projektgruppe alle 14 Tage getroffen, um voranzukommen“, betont Drieling. Auch jetzt sei man noch mit „Hausaufgaben“ beschäftigt, so etwa mit den Planungen für eine zusätzliche Trafostation, die nach Einschätzung der Thüringer Energienetze (TEN) erforderlich ist, um den steigenden Bedarf im Bereich der Staumauer abzudecken. Baubeginn im Frühjahr 2021 und Fertigstellung Anfang 2022 Da es sich bei dem Touristinfozentrum samt Turm um ein Sonderbauwerk handele, seien die Prüfungsfristen für die Genehmigungsbehörden auch länger als die üblichen drei Monate. So rechne man nun mit dem Vorliegen der Baugenehmigung für April oder Mai, werde dann beim Land die Fördermittel offiziell beantragen und nach deren Zusage die Bau-Ausschreibung vornehmen, die wegen des Projektumfangs eine europaweite sein müsse – mit entsprechender Dauer. Unterm Strich rechne er nun mit einem Baubeginn für das Frühjahr 2021 und mit der Fertigstellung für Anfang 2022, gibt sich der Bürgermeister vorsichtig. Voraussetzung freilich ist, dass eine wie auch immer geartete neue Landesregierung und eine Mehrheit im Landtag die bisherige Linie der Stausee-Tourismus-Förderung weiter verfolgen. Wie für alle anderen entsprechenden Vorhaben der Gemeinden war von Rot-Rot-Grün auch für das Touristinfozentrum eine 90-prozentige Bezuschussung versprochen und laut Drieling im Herbst nach einer Voranfrage durch die Fördermittelstelle auch bestätigt worden. Nun allerdings müssen die im diesjährigen Etat eingestellten Gelder für den Stausee-Aufschwung rechtzeitig im Landeshaushalt für 2021 verankert werden – für dessen Aufstellung es aber erst einmal eine neue Regierung braucht. Für Radweg sieht Drieling Zweckverband in der Pflicht Quasi in Winterruhe verharrt gleichfalls der Rad- und Wanderweg zwischen Staumauer und Lothramühle, dessen Bau eine Bürgerinitiative mit Unterstützung von Gemeinden und Touristikern seit zwei Jahren einfordert. Zwar hätten der Infrastruktur-Staatssekretär Klaus Sühl wie auch der damalige Ministerpräsident Bodo Ramelow Unterstützung durch das Land signalisiert, jedoch ohne konkrete Folgen. Vor allem deshalb liege ein Beschlussvorschlag, wonach Hohenwarte Planung und Bau des „Stauseeweges“ in Angriff nehmen soll, seit Juni 2019 auf Eis. „Wir haben als Gemeinde, die sich von Kaulsdorf erfüllen lässt, einfach nicht die Kapazitäten, das auch noch zu stemmen“, unterstreicht Drieling. Weil der Rad- und Wanderweg nicht nur für Hohenwarte, sondern für die ganze Region bedeutsam sei, gehöre er in die Verantwortung des Zweckverbandes Thüringer Meer und müsse dort mit Landeshilfe zügig umgesetzt werden. Im Verbund mit der ohnehin geplanten Erneuerung der Landesstraße 2085 gen Lothramühle und möglichst rasch nach Fertigstellung von Infozentrum und Turm. „Wenn die Besucher vom Turm kommen und noch ein Stück Stausee erkunden wollen, müssen sie das auch mit Genuss und ohne Lebensgefahr tun können“, findet Drieling. Weiterer Parkplatz für Stausee-Besucher geplant Immerhin, die bislang gerade für Wohnwagen-Gespanne kreuzgefährliche Landesstraße 2084 soll nun voraussichtlich ab Mai saniert werden, allerdings ohne die zusätzlichen Parkmöglichkeiten, die von der Gemeinde gewünscht worden waren. Die Prüfung durch das Straßenbauamt habe ergeben, dass beim normgerechten Ausbau der jetzt unbefestigten Parkbuchten nur wenige Stellplätze herauskämen, berichtet der Bürgermeister. Und ein Parkstreifen sei wegen der unübersichtlichen Kurven auch nicht zu realisieren. Stattdessen plane man nun ergänzend zu den Parkplätzen an der Staumauer und am Vattenfall-Verwaltungsgebäude einen dritten, habe jedoch noch keinen Standort festgelegt. Im Material- und Werkzeuglager der Fahrgastschifffahrt Hohenwarte sucht deren Chef Falko Tiesel am Montagmittag gerade ein paar Dinge für die Winter-Pflege seiner Schiffe zusammen. Natürlich sei er nicht eben begeistert, wenn der Parkplatz während der Bauzeit von Infozentrum und Turm nur sehr eingeschränkt nutzbar wäre. Andererseits habe er langsam die ewigen Diskussionen um Sinn und Ausführung des Vorhabens satt, betont Tiesel: „Mir wäre es am liebsten, die fangen endlich an mit Bauen.“ Immerhin, zumindest indirekt geht es nun los. Wie Investitions-Abteilungsleiter Ulrich Weller vom Zweckverband ZWA auf Nachfrage erklärt, gehören die aktuellen Arbeiten oberhalb der Staumauer zur Leitungserweiterung gen Leutenberg – die eigentlich für später geplant war und schon jetzt ausgeführt wird, um dem Turmbau zu Hohenwarte nicht in die Quere zu kommen.