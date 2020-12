Bauhof-Mitarbeiter Neujahr im Einsatz

Rudolstadt. Mitarbeiter des Bauhofs Rudolstadt werden am Neujahrstag an wichtigen öffentlichen Straßen und Plätzen der Stadt Kontrollen durchführen und, falls erforderlich, dort die Straßenreinigung vornehmen. "Wir gehen jedoch davon aus, dass bei diesem Jahreswechsel aufgrund des Verbotes des Verkaufs von Pyrotechnik und der Allgemeinverfügungen des Landes mit den Kontaktbeschränkungen weniger Silvestermüll anfallen wird. Prinzipiell gilt aber weiter die Regelung, dass auf allen Fußwegen und auf den Straßen, die nicht maschinell durch die Stadt gereinigt werden - bei diesen Straßen wird keine Straßenreinigungsgebühr berechnet - die Reinigungspflicht des Grundstückseigentümers besteht", so Rudolstadts Bürgermeister Jörg Reichl (BfR). Diese Reinigung kann aber auch auf Hausmeisterdienste oder auf die Mieter übertragen sein. "Wir bitten diejenigen, die Müll in der Silvesternacht verursachen, diesen dann am 1. Januar auch wieder zu beseitigen, wie es traditionell an vielen Stellen in der Stadt in den Vorjahren funktioniert hat. Dabei soll unbedingt darauf geachtet werden, dass Reste von eventuell verwendeter Pyrotechnik erst abgekühlt oder abgelöscht in den Mülltonnen entsorgt werden darf", heißt es weiter aus der Stadtverwaltung. (he)