Baumkronen im Schwarzatal drohten auf die Straße zu stürzen

Sitzendorf Revierförster Christian Hassenstein berichtet auch in Sitzendorf von einem beispiellosen Wald-Jahr

Wer da hoffte, Sitzendorf sei mit seiner Lage im mittleren Schwarzatal und etwas weniger hoch gelegen, weniger stark vom Borkenkäfer bedroht ist, dem zog Christian Hassenstein, seit sechs Jahren zuständiger Revierförster in der Gemeinde mit Überblick über die ganze Schwarzatalregion, in der Dezembersitzung des Gemeinderates jetzt diesen Zahn der Hoffnung. Zwar gebe es erste Anzeichen, dass sich in Cursdorf die Welle etwas abschwäche, während sie in den Ortschaften der Landgemeinde Stadt Schwarzatal gerade mit voller Kraft wüte. Doch sei genau klar, dass auch die tieferen Lagen an die Reihe kämen.

Sicherheit der Straßenverkehrs wichtig, auch wegen des Haftungsrisikos

Am Rand der Vorstellung des Wirtschaftsplanes für den Kommunalwald begründete er zugleich rückwirkend den hohen Aufwand des alten Jahres. Entlang der Landesstraße durch das Schwarzatal seien viele Bäume so geschädigt gewesen, dass jederzeit Kronenabstürze hätten passieren können. “Allein nur ein beschädigtes Auto - oder womöglich mehr als nur Sachschaden - vermieden zu haben, rechtfertigt heutzutage schon die forstlichen Kosten,” argumentiert der Fachmann.

Schulbusverkehr bestimmt Sperrerlaubnis

Die Schwierigkeit bei solchen Aktionen ist, dass der Einschlag auch mit moderner Technik ohne Sperrungen undenkbar ist. Wenn eine Landesstraße mit Schulbusverkehr durch ein Gebirgstal betroffen ist, dann sind es unausweichlich jene Wochen, in denen kein Schulbus fährt, auch wenn mancher Touristik-Anbieter gerade in dieser Zeit Sperrungen für provokant hält. Warum dann einige Bäume stehen beziehungsweise geblieben seien, stellte und beantwortete der Förster eine Frage gleich selbst: Es sei einfach innerhalb der Sperrzeit nicht möglich gewesen, wirklich alle Bäume von der Fläche zu bringen.

Der Förster machte einen ungewöhnlichen Vorschlag: Wer die verbliebenen Bäume zur Brennholzwerbung verwenden möchte, könnte dies nach Rücksprache unentgeltlich tun. Gegen Spenden sei natürlich nichts einzuwenden. “Und wer mit Technik anrückt, muss natürlich auch die Regeln der Landesstraßensperrung berücksichtigen”, erinnerte offenbar nicht grundlos Bürgermeister Martin Friedrich. Doch nicht nur an der Straße waren die Arbeiten herausfordernd, auch der Einschlag am Annafels gestaltete sich sehr kompliziert.

Am Annafels in Sitzendorf war ein kleines Waldstück in Brand geraten, die Feuerwehrleute hatten die Gefahr nach eineinhalb Stunden im Griff. Foto: Udo Marquardt / UM

Forsteinrichtung bleibt trotz Überschreitungen gültig

Beim Blick voraus ins nächste Jahr gelte eine Regel aus dem alten fort: Eingeschlagen werde nur Käferholz, denn da habe man keine Wahl. Im Hintergrund freilich weiter gültig ist das Regelwerk der Forsteinrichtung: Die danach erlaubte Entnahme von 6,4 Festmeter Holz je Hektar im Jahr, habe man leider um das Doppelte und Dreifache überschritten und müsse sie später wieder einsparen. Bei aller Dramatik bleibt aber auch das übliche Forsthandwerk gültig. Je zwei Hektar Dickungspflege und Jungbestandspflege - letztere vor allem am Ziegenberg - habe man vor, die ebenso erst auf Nutzen in mehr als einem halben Jahrhundert hoffen kann, wie der Waldwegebau.

Holzmarkt hat sich eingependelt

Wenigstens habe sich der Holzmarkt auf einigermaßen einträglichem Niveau stabilisiert, sei die Nachfrage aus China etwas zurückgegangen, dafür endlich der heimische Holzmarkt, der für das Sägewerk Schwarzmühle von existenzieller Bedeutung ist, wieder etwas angesprungen.

Zwei Nachfragen beantwortete Christian Hassenstein noch: Es seien vereinzelt abgestorbene Bäume auf Kahlschlägen zurückgeblieben, nicht etwa aus Versehen, sondern weil Totholz für Förderprogramme (und den Vogelschutz) wichtig sei, bei denen womöglich Waldflächen aus der Nutzung genommen werden könnten.

Kiefern vor dem Fichtenborkenkäfer nicht mehr sicher

Sprach es und ging zum Schluss mit einer Hiobsbotschaft: Wer denkt, mit Kiefern statt Fichten sei man ja auf der sicheren Seite, den mag eine Erkenntnis wachrütteln, die - so Hassenstein, “in keinem Lehrbuch steht, das ich kenne”: Es gibt Anzeichen dafür, dass Fichtenborkenkäfer, wenn sie keine Fichten mehr finden, auch Kiefern nicht mehr links liegen lassen.