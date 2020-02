Beben von Erfurt wird in Saalfeld-Rudolstadt zum Ruckeln

Wie bei Erdbeben, so gilt auch für politische Erschütterungen in Thüringen: Fernab des Epizentrums rumort es erstens später und zweitens deutlich verhaltener. Zumindest aus der Sicht hiesiger Funktionsträger. Und so überwiegt unter jenen Partei-Kreisvorständen, die unserer Redaktion Auskunft gaben über Basis-Reaktionen auf die Wahl des FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD sowie den nachfolgenden Turbulenzen, eine erstaunlich nüchterne Betrachtung.

Es gebe zwar erhebliche Diskussionen, ob man einer CDU werde trauen können, wenn deren Krisenlage überwunden sei, aber der stellvertretende Landesvorsitzende Steffen Dittes habe beim Kreisparteitag am Sonnabend die Einigung mit der Union auf den sogenannten Stabilitätsmechanismus „gut rübergebracht“, urteilt der neue Linken-Kreisvorsitzende Sascha Krüger.

17 neue Mitglieder bei den Linken

Natürlich sei der eine oder andere Genosse nicht eben begeistert, dass Neuwahlen nun erst im April 2021 stattfinden sollen, andererseits seien die ohne die CDU auf einem geordneten Weg nicht zu erreichen. Erfreulich, so Krüger, sei jedenfalls der Zulauf überwiegend junger Leute zur Partei. Seit Jahresanfang habe der Kreisverband 17 neue Mitglieder aufgenommen, davon vier oder fünf unmittelbar nach der Kemmerich-Wahl. Insgesamt waren in den zwei Wochen nach dem 5. Februar etwa 120 neue Mitglieder dem Linken-Landesverband beigetreten – so viele wie sonst in einem ganzen Jahr nicht.

„Weder Eintritte noch Austritte“ hingegen bilanziert SPD-Kreisvorsitzender Marko Wolfram für die Zeit seit dem 5. Februar, aber die Diskussionen unter den Mitgliedern seien schon hitzig. „Die WhatsApp-Gruppen glühen richtig“, hat Wolfram beobachtet, der selbst einige Male zu Beratungen mit Fraktion und Landesvorstand in Erfurt war. Am vorigen Dienstag habe sich der Kreisvorstand in einer Sondersitzung mit der politischen Lage in Erfurt befasst und war noch auf ein Scheitern der Verständigung mit der CDU und also auf baldige Neuwahlen eingestellt gewesen. „Die halten wir auch weiterhin für richtig, aber wir sind ja in der Koalition nicht allein“, betont Wolfram.

CDU-Austritte im einstelligen Bereich

Bei der CDU im Landkreis würden sich die Austritte „im einstelligen Bereich“ bewegen, allerdings gebe es auch keine Eintritte, fasst deren Kreisvorsitzender Steffen Kania zusammen. Er registriere bei den Mitgliedern „große Verunsicherung und viel Unzufriedenheit“, die sich in einer ganzen Flut von Anfragen, Telefonaten und E-Mails beim Kreisvorstand niederschlagen. „Wir brauchen schnell eine klare Linie, sowohl in der Bundespartei wie auch in Thüringen“, findet Kania. Insofern sei der nun von der Noch-Parteivorsitzenden Annegret Kamp-Karrenbauer angekündigte Sonderparteitag im April der richtige Weg.

Zu überlegen sei, ob man zwischen der Ramelow-Neuwahl im Landtag und dem Landesparteitag mit der Wahl einer neuen Parteispitze noch zu einer Mitgliederversammlung des Kreisverbandes einlade, um der Positionsbestimmung einen größeren und offiziellen Rahmen zu geben.

Vier neue Mitglieder beim FDP-Kreisverband

Nachdem sich in den ersten Tagen nach der Kemmerich-Wahl mit etwa 20 Aus- und rund zehn Eintritten im FDP-Landesverband die Welle doch sehr im Rahmen gehalten hatte, ist die Bilanz des hiesigen Kreisverbands noch deutlich überraschender: Einem Austritt, zu dem kein Grund genannt worden sei, stünden vier neue Mitglieder seither gegenüber, und zwar mit 25 bis etwa 40 Jahren „junge, dynamische Menschen“, wie der FDP-Kreisvorsitzende Lutz Meier versichert.

In einer Sitzung des Kreisvorstandes am 20. Februar hätten sich Kemmerichs Pressesprecher Thomas Philipp Reiter und die Landtagsabgeordnete Franziska Baum den Fragen der Basis gestellt und eine „sehr lebhafte Aussprache“ ermöglicht. Die Meinungen im liberalen Kreisverband mit seinen rund 50 Mitgliedern gingen trotzdem weit auseinander, schätzt Meier ein, vor allem werde das strategische Geschick der Landtagsfraktion doch sehr in Zweifel gezogen. Deutlich geworden sei aber auch, dass sich der Kreisvorstand der FDP „ganz klar“ von rechten Tendenzen und Gesinnungen abgrenze. „Es gibt für uns keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD“, betont Meier.

Weder zulauf noch Aderlass bei Grünen

Als ziemlich gelassen schildert Frank Bock, einer der Kreissprecher von Bündnis 90 / Die Grünen, die Reaktionen seiner Parteifreunde auf die handfeste Regierungskrise in Erfurt. Es habe zwar vermehrt „intensive Unterhaltungen“ gegeben, jedoch dabei die Einigkeit, dass der „Tabubruch“ einer Wahl mit Unterstützung der extremen Rechten nicht hinzunehmen sei. „Wir unterstützen eine an dringenden Sachthemen wie Ökologie, Energiewende, sozialer Zusammenhalt, gute Bildung und Gesundheitsvorsorge auch auf dem Land, offene Gesellschaft, ökologische Landwirtschaft, naturnahe Waldwirtschaft orientierte Minderheitsregierung von Rot-Rot-Grün mit der ehrlichen Einladung an die demokratischen Parteien zum Mitgestalten“, betont Bock.

Eintritte in die Partei respektive das Herantreten neuer Interessenten habe man eher vor den Landtagswahlen registriert. Zuletzt sei die Bilanz im etwa 30 Köpfe zählenden Kreisverband ziemlich ausgeglichen gewesen. Erst nach dem nächsten Anlauf zur Ministerpräsidentenwahl lade man wieder zur Mitgliederversammlung ein.

AfD beklagt „politische Instrumentalisierung“ ihrer Partei nach Hanau

Bei der AfD, die anderswo von einem starken Zulauf an neuen Mitgliedern berichtete, hielt sich die Nachfrage laut Kreissprecherin Verena Sigmund dann doch in einstelligen Grenzen. Eine Veranstaltung am 21. Februar in Rudolstadt, wo drei Landtagsabgeordnete die aktuelle Lage in Erfurt politisch und juristisch ausleuchteten, sei „sehr gut“ besucht worden. Größere Diskussionen, gar Unzufriedenheit habe sie unter den rund 60 Mitgliedern im Landkreis nicht feststellen können, auch nicht darüber, dass die AfD-Fraktion ihrem eigenen Ministerpräsidenten-Kandidaten jegliche Stimme versagte.

„Wir hatten ein Ziel: Ramelow muss weg. Und das hatten wir erreicht“, fasste Sigmund ihre Sicht zusammen, die auch für andere gelte. Beklagen würden einzelne Mitglieder indessen, wegen der „politischen Instrumentalisierung“ der AfD nach dem Amoklauf von Hanau nun gar nicht mehr in einer sachlichen Auseinandersetzung respektiert zu werden.