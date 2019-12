Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Begeisterndes Weihnachtskonzert in Lutherkirche

Traditionell luden Liedertafel und Posaunenchor der evangelischen Kirche Rudolstadt am vergangenen Freitagabend zum Weihnachtskonzert ein. Es mögen wohl 300 bis 400 Besucher gewesen sein, die in der Lutherkirche einen festlichen Rahmen zum Motto der Liedertafel „Träume unterm Christbaum“ bildeten.

Kinderchor erntet Beifallssturm

Hat da vielleicht der Kinderchor der Freien Fröbelschule, Standort Große Allee, der Liedertafel die Schau gestohlen? So richtig vielleicht nicht, aber der Applaus gehörte auf alle Fälle den 30 Schülerinnen und Schülern unter der Leitung der Musiklehrerinnen Ines Böhm und Susi Trinter. Vor allem ihre Beiträge ihres zweiten Teils hatten es den Zuhörern angetan. Der darauf folgende Beifallssturm sagte alles, nachdem allseits zu „He´s got the whole world“ der Rhythmus mitgeklatscht wurde.

Etwas international war auch das Repertoire der Liedertafel für das Weihnachtskonzert, das neben zahlreichen deutschen Stücken auch Weisen aus Russland, England und den USA beinhaltete. Unter der Leitung von Propsteikantorin Katja Bettenhausen, die den Schulchor auf dem E-Piano begleitete, präsentierte die Liedertafel über 40 Gesangsstücke, die teils zum Mitsingen anregten. Hier ging es auch nicht ganz ohne Begleitung, die Andreas Heise, ehemaliger Oboist bei den Thüringer Symphonikern, in bewährter Weise auf dem E-Piano übernahm.

Der festliche Auftakt war dem Posaunenchor unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Frank Bettenhausen vorbehalten. Auf der Tuba verstärkte er die Bläser und ließ beim gemeinsamen Schlusslied „O du fröhliche“ zum Spiel des Posaunenchors die Orgel zum finalen Ausklang mit ertönen.