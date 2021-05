Bei Katastrophen in Bechstedt ist nunmehr Königsee zuständig

Bechstedt / Königsee Stadtrat Königsee stimmt entsprechender Verwaltungsvereinbarung zu. Die Kommune muss den Service allerdings extra zahlen

Wenn es brennt in einem Dorf, dann kommt die Feuerwehr. Brand- und Katastrophenschutz gehört zu den ureigenen Aufgaben einer eigenständigen Kommune. Und das ist Bechstedt nach eigenem Willen weiterhin - auch nach den Gebietsreformbeschlüssen in der Region in den letzten Jahren: früher Teil der Verwaltungsgemeinschaft Mittleres Schwarzatal und nach deren Auflösung nun mit Königsee als erfüllender Gemeinde.

In diesem Service nicht enthalten ist das Thema Feuerwehr. Weil die Kommune zwar vier Bundesverdienstkreuzträger als Einwohner, hat aber seit Jahr und Tag keine Feuerwehr, hat sich die Fachaufsicht beim Landkreis nun gemeldet. Wenn es die Kommune selbst nicht schaffe, eine freiwillige Feuerwehr zu organisieren, müsse sie sich bei Gebietskörperschaften in der Umgebung umtun. Naheliegend also, dass man dabei wieder in Königseer Rathaus vorstellig wurde.

In der jüngsten Stadtratssitzung wurde das Thema nun eines für den Stadtrat. Der stimmte zu, dass Bechstedt in Zukunft auf die Kraft der Freiwilligen Feuerwehren in Königsee vertrauen kann und diese Pflichtaufgabe damit offiziell per Verwaltungsvereinbarung auf die Landstadt überträgt. Wie die Höhe der dafür vereinbarten Verwaltungspauschale von 5000 Euro jährlich ermittelt wurde, interessierte Christina Schlegel (FWW). Man habe sich auf politischer Ebene fachlich und fair geeinigt, wurde dazu erklärt. Bürgermeister Marco Waschkowski gegenüber unserer Redaktion: "Wir haben alles ordentlich kalkuliert und dann auf den Preis geeinigt. Man muss bei solch kleinen Orten ja mit Augenmaß operieren. Es soll ja alles irgendwie im Verhältnis stehen und vor allem bezahlbar bleiben."