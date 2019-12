Bekräftigung des Stiftungssitzes in Rudolstadt gefordert

Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) machte bei der Stadtratssitzung am 19. Dezember noch einmal deutlich, dass er den Thüringer Sitz der Kulturstiftung Mitteldeutschland Schlösser und Gärten behalten will. Das wolle er in der Staatskanzlei nochmal bekräftigen, um einen Rückzug in letzter Minute zu verhindern, auch wenn Minister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) die Entscheidung für Rudolstadt bereits offiziell bekannt gegeben habe. Mit Altenburg und Gotha gab es zwei starke Mitbewerber.

Wie gewohnt zum Jahresende stellten die Beteiligungsgesellschaften der Stadt ihre Jahresabschlussberichte 2018 vor. Das Theater sprach in diesem Zuge auch über die Baumaßnahmen. Intendant Steffen Mensching hoffe nach wie vor auf den geplanten Abschluss dieser im September 2021. Das Stadthaus als derzeitige Bleibe liefere zwar mittlerweile gute Spiel-Bedingungen, das Ensemble sei aber dennoch froh, wenn es wieder in den gewohnten Sälen spielen dürfe. Bei frostfreier Witterung beginnen die neu ausgeschriebenen Rohbau-Arbeiten am großen Haus am 6. Januar 2020.

Städtischer Haushalt 2020mittlerweile ausgeglichen

Die Haushaltsplanungen seien für 2020 mittlerweile ausgeglichen, verkündet der Bürgermeister, nachdem in den ursprünglichen Planungen ein Loch von sieben Millionen Euro klaffte. Dafür seien nochmal die Notwendigkeit, Durchführbarkeit und eventuelle Verschiebbarkeit aller angemeldeten Maßnahmen durchgegangen worden. An der Sportstätte Gemeindetal in Schwarza investierte die Stadt in diesem Jahr außerplanmäßig 31.000 Euro, um die Zaunanlage nach Wildschweinschäden wieder instand zu setzen. Die Beschlussvorlage der AfD, vorgetragen durch Heinz Sibilski, alle Handlungen des Bürgermeisters als Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Wasser und Abwasser (ZWA) Saalfeld-Rudolstadt vom Stadtrat beschließen zu lassen, um alle Bürgerinteressen vertreten zu haben, erhielt nur in den eigenen Reihen Für-Stimmen. Allen anderen Parteien stimmten dagegen. Dass der Bürgermeister in Weisungsbefugnis des Stadtrates wirke, greife in die Gesetzgebungskompetenz des Landes Thüringen ein, argumentierte Jörg Reichl. Als Bürgermeister vertrete er auch interne Willensbekundungen und nicht nur den Stadtrat. Sibilski verließ noch vor der Abstimmung den Saal.

Die Veranstaltungs-App „RU-Event“ ist jetzt kostenfrei in den App-Stores verfügbar. Sie zeigt tagesaktuelle und kommende Veranstaltungen, wobei Favoriten angelegt und Veranstaltungen im internen Kalender hinterlegt werden können.