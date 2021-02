Bergbahn bekommt bald die nächsten Kunststoffschwellen

Schon vor Jahresfrist wurden die ersten Kunststoffschwellen an der Steilstrecke eingebaut.

Obstfelderschmiede Routinemäßige Frühjahrswartung beginnt am 15. März. und dauert wieder zwei Wochen

Vom 15. bis 26. März finden an der Bergbahn Revisionsarbeiten statt. Unter anderen werden auf der Steil- und Flachstrecke Schwellen ausgetauscht. Die neuen Schwellen wurden in diesen Tagen schon geliefert.

OBS-Sprecherin Astrid Apel: "Unsere Fahrgäste sollten beachten, dass in diesem Zeitraum die Bergbahn außer Betrieb ist und auf der Steilstrecke auch kein Schienenersatzverkehr angeboten wird.

Auf der Flachstrecke zwischen Lichtenhain, Oberweißbach-Deesbach und Cursdorf wird hingegen analog dem Fahrplan ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.