Bergbahnregion und Saalfelder Höhe laden zum Wochenende im Schnee ein

Der Rodelhang am Kirchberg in Oberweißbach ist laut Jörg Heyn ab Freitag 15 Uhr ebenso präpariert wie die Loipe und der Winterwanderweg.

Oberweißbach/Saalfeld Wer den ersten Advent sportlich und an der frischen Luft verbringen möchte, hat dazu rund um den Rennsteig diverse Möglichkeiten

Zum Wochenende im Schnee laden ab sofort die Bergbahnregion und die Saalfelder Höhe ein. Hier gibt es bei Schneehöhen von 15 bis 20 Zentimeter verschiedene Möglichkeiten vom Skilanglauf über Winterwanderungen bis zur zünftigen Rodelpartie. Wer es lieber mit der Talabfahrt hält, muss ein paar Kilometer weiter fahren. Am Freitag war lediglich der Fellbachlift in Oberhof geöffnet.

„Rodelhang, Loipe und Winterwanderweg am Kirchberg sind ab heute 15 Uhr präpariert“, sagte am Freitag Jörg Heyn, der sich um den Wintersport in Oberweißbach kümmert. Für einen Liftbetrieb reicht die Schneeauflage hier wie auch in Deesbach allerdings noch nicht aus. „Vielleicht klappt es nächste Woche, wenn bei uns Weihnachtsmarkt ist“, so Deesbachs Bürgermeisterin Claudia Böhm. Der Glühwein dafür sei bereits gekauft.

Präparierte Loipen bei Oberweißbach und am Brand

Auf der Saalfelder Höhe kann man am Sportplatz in Schmiedefeld parken und am Rauhhügel auf 800 Metern Höhe auch schon ein bisschen Skilanglauf machen. Der beliebte Rodelhang am Sportplatz in Reichmannsdorf war am Freitag Vormittag noch unberührt. Hier gibt es Probleme mit dem Parken, weil die Flächen als Holzlagerplatz genutzt werden. Alternativ dazu gibt es den Rodelhang in Hoheneiche, allerdings wird die Schneedecke auch mit jedem Höhenmeter weniger etwas dünner.

In den Wintersportgebieten Masserberg, Siegmundsburg, Neuhaus am Rennweg, Ernstthal oder Piesau/Spechtsbrunn, die allesamt an den Kreis Saalfeld-Rudolstadt angrenzen, ist bei Schneehöhen zwischen 25 und 45 Zentimetern überall zumindest Skiwandern möglich. Präparierte Loipen gibt es - Stand Freitag - beispielsweise am Sportplatz in Masserberg und am Brand bei Piesau. Bei angesagten Schneefällen dürften am Wochenende weitere Strecken hinzukommen.