Bernhard Schmidt reicht in Oberweißbach das Zepter an Frank Müller weiter

Oberweißbach Jürgen Kemter soll als neues Ortschaftsratsmitglied in der Sitzung am 18. November nachrücken

Seine erste Sitzung leitet Oberweißbachs Ortschaftsbürgermeister Frank Müller am Donnerstag, dem 18 Oktober ab 19 Uhr in der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates am traditionellen Tagungsort, dem Schulungsraum der Feuerwehr, Am Wäldchen.

Nach der Übergabe der Amtsgeschäfte durch den als solcher ausscheidenden Bernhard Schmidt an seinen Nachfolger gibt es außerdem diese Tagungsordnungspunkte:

Verpflichtung von Jürgen Kemter zum Ortschaftsratsmitglied als Nachrücker für Frank Müller, Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 23. September 2021, Beratung und Beschlussfassung über den Antrag auf Zuschuss für Ersatzinvestition Chorhemden, Beratung und Beschlussfassung über den Antrag auf Bezuschussung einer Veranstaltung, Informationen und Anfragen der Mitglieder des Ortschaftsrates und Anfragen der Bürger.