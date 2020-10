Bestattungswald im Rudolstädter Hain eröffnet

Ein 26 Hektar großes Waldstück im Rudolstädter Hain nahe der Heidecksburg hat jetzt eine neue Bestimmung erhalten. Mit der offiziellen Einweihung des Friedwaldes am Freitag sind ab sofort hier Bestattungen unter Bäumen möglich. „Die ersten Anmeldungen gibt es bereits“, informiert Jens Schmiedel von der Friedwald GmbH, dem Betreiber des Bestattungswaldes.

Die Asche der Verstorbenen wird in biologisch abbaubaren Urnen an den Bäumen beigesetzt. Ein Namensschild erinnert an die Grabstätte. Für ein Zusammenkommen der Angehörigen steht ein Andachtsplatz zur Verfügung.

In drei Jahren Vorbereitungszeit haben Stadt, Thüringen Forst und die Friedwald GmbH die Hürden für die Einrichtung eines Bestattungswaldes genommen. Mit der Widmung als Friedhof wird der Wald für 99 Jahre geschützt.

Rede auf dem Andachtsplatz zur Eröffnung des Friedwaldes. Foto: Heike Enzian

147 Bäume sind als Bestattungsbäume ausgewählt. Bäume, die mit einem blauen Band gekennzeichnet sind, können von einer Person beziehungsweise einer Familie erworben werden. Es handelt sich hier um Ruhestätten für die Dauer von 99 Jahren.

Ein gelbes Band kennzeichnet Bäume, an denen einzelne Plätze verfügbar sind. Abhängig von der Größe können hier bis zu 20 Personen ihre letzte Ruhe finden. Eine solche Ruhestätte wird je nach Satzung für die Dauer von 15 bis 30 Jahren erworben. Je nach Stärke, Art und Lage der Bäume ergeben sich unterschiedliche Preise. Sie liegen zwischen 490 Euro für einen Basisplatz und 6900 Euro. Grabpflege gibt es im Wald nicht. Der Friedwald in Rudolstadt ist der zweite in Thüringen und der 72. in Deutschland.

„Wir erleben einen tiefgreifenden Wandel der Bestattungs- und Trauerkultur. Immer mehr Menschen wünschen sich eine Form der Bestattung, die den Angehörigen die Grabpflege erspart. Der Wald bleibt erhalten, allein die Natur übernimmt die Grabpflege. Es ist ein Ort für Trauer, Tränen und auch Zwiesprache mit den Verstorbenen“, so Rudolstadts Bürgermeister Jörg Reichl (BfR). „Dieser Friedhof im Wald hat seine Daseinsberechtigung wie der Nordfriedhof und die Ortsteilfriedhöfe. Damit wird der Hain ein Ort des Erinnerns und Gedenkens“.

Als „tröstlich und nützlich zugleich“ bezeichnete der Geschäftsleiter der Friedwald GmbH, Matthias Laufer, das Konzept des Bestattungswaldes. „Die Entwicklung hat uns gezeigt: Die Menschen wollen zurück zur Natur, schätzen die positive Wirkung des Waldes auf ihre Psyche und erleben gerade die Möglichkeit der Vorsorge bei Friedwald als besonders befreiend.“

In dem Bestattungswald ist es möglich, schon zu Lebzeiten den eigenen Baum für die letzte Ruhe auszuwählen. Etwa 40 Prozent der Menschen, die sich bereits für einen Platz im Wald entschieden haben, tun dies in der Vorsorge.

Jörn Riepken, Vorstand Thüringen Forst, Matthias Laufer, Geschäftsleiter der Friedwald GmbH, sowie Rudolstadts Bürgermeister Jörg Reichl pflanzen nahe des Andachtsplatzes einen Baum (von links). Foto: Heike Enzian

Beisetzungen im Wald können ganz individuell gestaltet werden. In kleinem oder großem Rahmen, mit Reden oder Musik, aber auch ganz still. Eine Bestattung kann auch anonym erfolgen, „aber das ist nicht die Regel“, erklären die Mitarbeiter. Erfahrungen haben gezeigt, dass sich nicht nur Familien für einen gemeinsamen Ort der Bestattung entscheiden, sondern auch enge Freunde.

Waldführungen für Interessierte

Erreichbar ist der Bestattungswald über die Zufahrt von Pflanzwirbach aus über die Straße „Auf dem Wechsel“. Es stehen Parkplätze zur Verfügung. Eine Informationstafel offeriert Wissenswertes rund um diese Form der Bestattung.

Friedwald-Förster bieten regelmäßig Waldführungen an. Dabei erläutern sie das Konzept und informieren über Kosten, Baumgrabarten, Vorsorgemöglichkeiten und Beisetzungen. Außerdem zeigen sie vor Ort die Besonderheiten des Waldes auf. Eine erste Waldführung findet am Sonnabend, 10. Oktober, ab 14 Uhr statt.

Weitere Infos unter Telefon 06155/84 81 00 oder www.friedwald.de/rudolstadt