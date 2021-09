Betrunken an anderes Auto gefahren und abgehauen - Mehrere Anzeigen für Rudolstädter

Rudolstadt. In Rudolstadt hat ein stark alkoholisierter Autofahrer ein anderes Fahrzeug beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei fand den Mann trotzdem.

Durch seine ungewöhnliche Fahrweise fiel am Mittwochabend auf dem Parkplatz des Kinos in Rudolstadt ein Mann in seinem Auto auf. Als ein anderer Mann ihn darauf ansprach, fuhr der scheinbar stark Alkoholisierte mit seinem Auto los und stieß dabei gegen einen Pkw. Im weiteren Verlauf entfernte sich der Verursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Da das Kennzeichen bekannt war, fahndete die informierte Polizei nach dem Flüchtigen im Umfeld.

Zuhause erreichte die Polizei den Fahrer nicht, allerdings entdeckte ihn eine Streife wenig später in seinem deutliche beschädigtem Auto und hielt ihn an. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Daraufhin erfolgte im Krankenhaus Saalfeld eine doppelte Blutentnahme, da der 45-jährige Fahrer angab, weiter getrunken zu haben. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.