Betrunkener Radfahrer stürzt in Saalfeld

Saalfeld Was dabei passierte und was ihn nun erwartet

Zu tief ins Glas geschaut hatte offenbar ein 28-jähriger Mann aus Saalfeld, was ihm zum Verhängnis wurde, als er am Sonnabendabend auf sein Fahrrad stieg. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist der junge Mann beim Befahren des Kreisverkehrs aus Richtung Kulmbacher Straße gestürzt. Dabei zog er sich eine Kopfplatzwunde zu.

2,74 Promille festgestellt

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Mann einen Atemalkoholwert von stattlichen 2,74 Promille fest. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.