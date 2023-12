Abriss an der Schwarzburger Chaussee in Rudolstadt, gegenüber vom Haus des Landratsamtes. Für weniger Menschen werden auch weniger Wohnungen gebraucht.

Bevölkerung in Saalfeld-Rudolstadt schrumpft trotz Zuwanderung

Saalfeld/Rudolstadt Geburtenzahl steuert auf neuen Minusrekord zu - starker Rückgang auch bei den Eheschließungen im laufenden Jahr

Trotz der anhaltenden Zuwanderung, vor allem aus dem Ausland, ist die Bevölkerung im Kreis Saalfeld-Rudolstadt in den ersten drei Quartalen des zu Ende gehenden Jahres geschrumpft. Damit findet der zwischenzeitliche Anstieg der Bevölkerung, bedingt hauptsächlich durch Zuzug von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, in diesem Jahr sein Ende.

Nach Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik zählte der Landkreis Ende September - neuere Zahlen liegen nicht vor - 101.218 Einwohner. Das waren fast 300 weniger als noch am Ende des ersten Quartals. und 2000 weniger als zum selben Zeitpunkt vor vier Jahren. Zum Vergleich: Mitte der 1990er Jahre hatte Saalfeld-Rudolstadt noch mehr als 140.000 Einwohner.

Fast dreimal so viele gestorben wie neugeboren

Hauptgrund für den Rückgang der Bevölkerung ist die geringe Geburtenzahl. Von Januar bis September wurden in Saalfeld-Rudolstadt 438 Kinder geboren, noch einmal 25 weniger weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum. Damit steuert Saalfeld-Rudolstadt - in Bezug auf die Neugeborenen - auf einen neuen Minusrekord zu.

Gleichzeitig sind in den ersten drei Quartalen des Jahres im Landkreis über 1200 Menschen gestorben. Das waren zwar insgesamt weniger als in den Jahren des Corona-Sterbeüberschusses, aber eben fast dreimal so viele, wie neue Erdenbürger geboren wurden. Der Sterbeüberschuss liegt bei 787 Personen.

Fast 100 Paare weniger haben sich getraut

Dieses Defizit konnte durch ein positives Wanderungssaldo nicht aufgefangen werden. Knapp 2700 Zuzügen über die Kreisgrenze stehen in den ersten drei Quartalen des Jahres gut 2000 Fortzüge gegenüber. Der Wanderungsgewinn beträgt 502 Personen.

Ähnlich wie bei den Geburten herrscht auch bei den Eheschließungen Flaute. Von Januar bis Ende September trauten sich im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 340 Paare. Im Jahr davor es im selben Zeitraum noch 436, wobei ein paar Corona-Nachholeffekte die Statistik beeinflusst haben dürften.