Bilder von der Bergbahn helfen Schwerkranken im Schwarzatalhospiz

Lichtenhain/Katzhütte Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn übergeben die größte Spende ihrer Geschichte an die Einrichtung in Katzhütte

Die Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn (OBS) hat dem Schwarzatalhospiz in Katzhütte dieser Tage eine Spende in der Höhe von 5000 Euro übergeben. „Dies ist die erste Spende in dieser Größenordnung, die die OBS tätigt. Von daher ist es für uns ein ganz besonderer Moment. Das Schwarzatalhospiz finanziell zu unterstützen ist eine Herzensangelegenheit. Da aber auch wir sehr wirtschaftlich agieren müssen, entstand die Idee ein Souvenir aufzulegen, dessen Erlös zu 100 Prozent dem Schwarzatalhospiz zugutekommt.“, wird die Leiterin der OBS, Diana Saager, in einer Mitteilung zitiert.

Das Souvenir war schnell gefunden: „Unsere Mitarbeiter senden uns viele tolle Fotos von der

Bergbahn, Flachstrecke und Schwarzatalbahn für die Verwendung auf unseren Social-Media Kanälen zu. Da es jedoch viel zu schade ist, diese Bilder lediglich in den schnelllebigen Onlinemedien zu verbreiten, lag die Idee auf der Hand einen immerwährenden Geburtstagskalender mit den Fotografien der Mitarbeitenden zu erstellen.“, so Astrid Apel-Walleck, Marketingverantwortliche der OBS.

Die Auswahl der Bilder fiel schwer, insgesamt wurden von den Mitarbeitenden der OBS über 700

Fotos zur Verfügung gestellt. Innerhalb der vergangenen zwei Jahre wurden über 400 dieser Kalender u.a. über den Onlineshop der OBS verkauft. Aber auch an verschiedenen regionalen Vertriebsstellen im Schwarzatal wurde der Kalender angeboten.

Eines ist Diana Saager der Mitteilung zufolge besonders wichtig: „Ein herzliches Dankeschön gilt daher nicht nur den Mitarbeitenden der OBS, ohne die dieser Kalender nie entstanden wäre, sondern auch den Partnern im Schwarzatal, die den Verkauf des Kalenders unterstützt haben und natürlich allen, die durch den Kauf des Kalenders die Spende in dieser Größenordnung möglich machen.“

Die Mitarbeiter des Schwarzatalhospizes waren sehr berührt von dieser Spende. „Unser laufender

Betrieb wird nur zu 95 Prozent über die Kranken- und Pflegekassen finanziert, fünf Prozent müssen von unserer Einrichtung selbst aufgebracht werden (über Spendengelder). Die Spendengelder kommen zu 100 Prozent unseren Gästen zugute. Die Gäste werden im Schwarzatalhospiz auf ihrem letzten Weg kompetent versorgt und liebevoll betreut. Die Wünsche der Patienten sowie eine größtmögliche selbstbestimmte Lebensqualität stehen in unserem Haus im Mittelpunkt. Im Namen der Mitarbeiter bedanken wir uns recht herzlich für diese Spende und freuen uns über den unserer Arbeit entgegengebrachten Respekt,“ so Evi Müller von der Geschäftsführung Schwarzatalhospiz gGmbH.