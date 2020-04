Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bilder von der Lust am Freien

Die Sonne scheint, die Natur blüht auf und es geht raus ins Freie. Wen es im Augenblick ins Grüne zieht, dem ist zu empfehlen, Kamera oder Smartphone mitzunehmen. Bis zum 31. Mai organisiert die Stadt Saalfeld einen Fotowettbewerb, der die Feengrottenstadt in den Fokus rücken soll.

Dabei gibt es in mehreren Kategorien tolle Preise zu gewinnen. Neben Überraschungspaketen der Stadt, unterstützen auch die Stadt- und Kreisbibliothek, das Stadtmuseum, das Bürgerliche Brauhaus, die Feengrotten- und Tourismus GmbH, die Stadtwerke und der Kulturbetrieb Meininger Hof mit tollen Preisen an dem Wettbewerb. Zudem lobt die Stadt unter allen Teilnehmern, die jünger als 15 Jahre alt sind, einen Nachwuchspreis aus. Die besten Bilder werden im Anschluss in einer Ausstellung in der Stadt zu sehen sein. Das am besten bewertete Bild erhält zudem einen Sonderpreis. So winken dem Gewinner des Sonderpreises ein Geschenkgutschein in Höhe von 50 Euro und dem Sieger des Jugendpreises ein Geschenkgutschein in Höhe von 25 Euro, die der Kulturbetrieb Meininger Hof stiftet. Zudem erwarten die Gewinner unter anderem Gutscheine für das Bürgerliche Brauhaus, Eintrittskarten für das Stadtmuseum und die Feengrotten sowie Überraschungspreise der Stadtwerke oder Jahresfrei-Karten für die Stadtbibliothek.

Wer Lust hat, sich zu beteiligen kann das Teilnahmeformular ausfüllen und seine Bilder digital per Mail an presse@stadt-saalfeld.de oder als digitalen Bildträger (CD, DVD, USB-Stick) direkt an die Stadtverwaltung Saalfeld, Markt 1, 07318 Saalfeld schicken. Idealer Weise sollten die Bilder eine Dateigröße von 8 bis 15 MB haben. Ab dem 31. Mai sind dann alle Saalfelderinnen und Saalfelder gefragt, denn dann werden die eingereichten Bilder online präsentiert und können bewertet werden. Die Bilder mit den meisten Likes gewinnen. Zugelassen sind alle Bilder, die in Saalfeld oder dessen Ortsteilen aufgenommen wurden. Teilnahmeberechtigt sind übrigens auch Nicht-Saalfelder. Eingereicht werden können Bilder in den Kategorien Sehenswürdigkeiten, Saalfelder Ortsteile, Menschen - Familie - Freizeit, Landschaft, Tiere - Natur, Perspektive - Schnappschüsse. Jeder Fotograf darf pro Kategorie nur ein Bild einreichen, womit jeder Teilnehmer bis zu sechs Fotos im Wettbewerb platzieren kann. Hinweise zu Datenschutz und rechtlichen Bedingungen des Fotowettbewerbes gibt es auf dem Teilnahmeformular unter www.saalfeld.de.