Unterwellenborn. Kunstaktion in Gasmaschinenzentrale Unterwellenborn holt Werke aus DDR-Zeit ans Licht.

Normalerweise sind Kunstfeste den Metropolen vorbehalten und auf wenige Tage beschränkt. Das diesjährige Weimarer Fest aber streckt sich nicht nur bis Jena, sondern auch in den hiesigen Landkreis. Zehn für Großstädter eher abseitige Kulturorte geraten so ein wenig ins Rampenlicht, und das für Wochen. So auch Unterwellenborn.