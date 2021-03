Bildungszentrum Sitzendorf - jetzt soll die Sache rund werden

Häuslebauer kennen das: Wenn der Traum Wirklichkeit werden soll, er aber größer ist, als die Geldbörse, dann werden einzelne Teile des Gesamtprojekts zurückgestellt. So bleiben dann erstmal Dachgeschoss und Keller unausgebaut, bis man wieder flüssig ist. Ganz ähnlich ging es der Gemeinde Sitzendorf. als vor Jahren eine folgenreiche Entscheidung fiel: In das Schulgebäude der damaligen POS im Rußland genannten Bereich der Gemeinde wurde in der einen Hälfte die vom Landkreis unterhaltene Grundschule und in der anderen Hälfte der kommunale Kindergarten untergebracht.

Beim Umbau der Schule hatte der Landkreis den Bedarf und vor allem die Mittel, alle Etagen zu sanieren. Auf der anderen Seite hatte die Kommune im Kindergarten zunächst etwas weniger Bedarf und sparte sich daher auch die Ausgabe.

Inzwischen aber sind die Kapazitäten ausgereizt. “50 Kinder, damit sind alle Plätze belegt und ein weiterer ist per Sondererlaubnis genehmigt, was aber kein Dauerzustand ist, zumal es aus der Sorbitztal-Region gehäuft Anfragen gibt”, so Bürgermeister Martin Friedrich (CDU/Feuerwehr/Brauchtum) beim dazugehörigen Punkt in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Das Geld für den Innen-Ausbau der seinerzeit nicht mit einbezogenen Kelleretage und des dritten Obergeschosses war aber auch in der jüngsten Jahren knapp. Nun aber habe es die Kommune in einem speziellem Förderprogramm mit 90 Prozent Förderquote auf den ersten Platz der Prioritätenliste geschafft. Nie wäre es also günstiger, den kommunalen Eigenanteil schnell bereitzustellen.

Während die Fördermittel hier einmal nicht das Haupthindernis eines Projekts sind, stößt die Kommune unverhofft auf andere Probleme. „Uns wäre es am liebsten gewesen, wenn das Planungsbüro, das die Kostenschätzung für den Förderantrag gemacht hat, auch mit der Detailplanung hätte betraut werden können. Doch steht es wegen anderweitiger Auftragsauslastung dafür nicht zur Verfügung“, bedauert der Bürgermeister. Die Suche nach Ersatz war nicht nur mühsam, sondern steht auch unter Zeitdruck, weil noch in diesem Jahr gebaut werden soll.

Gemeinsam mit dem VG-Bauamt habe man tatsächlich mehrere Angebot einholen können, die wiederum den Nachteil haben, dass sie die technischen und die baulichen Planungsleistungen voneinander trennen. Dass dies nicht von Vorteil ist, sei durchaus bewusst, so der Tenor in der Diskussion im Gemeinderat, aber leider könne man sich dies nicht aussuchen. Also vergab man zwei Aufträge an Büros in Gräfenthal und Remptendorf für zusammen knapp 35.000 Euro.

Neben Problemen kamen auch die Zielstellungen in der Diskussion nicht zu kurz: Man werde, so der Bürgermeister, am Ende nicht nur fünf neue Kindergartenplätze gesichert wissen, sondern auch viele funktionale Zusammenhänge in dem Gebäude so neuordnen können, dass sie sinnvoller seien: “Eine Waschküche gehört natürlich nicht in die zweite Etage sondern in den Keller.” Auch bei den Sanitäranlagen hatte die Fachaufsicht zuletzt öfter Nachbesserungsbedarf angemeldet, dem man nunmehr nachkommen werde.