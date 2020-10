Birkigter fährt mit 200-Kilo-Kürbis zur Europameisterschaft

Birkigt. Joannis Höllein züchtet Gemüse gern groß und nah am Ursprung. Nun fährt er zur Europameisterschaft. Zuvor lädt er ein zum Kürbismarkt in Birkigt.

Nimmt er nun den linken oder den rechten Kürbis? Joannis Höllein hat mal wieder die Qual der Wahl. Vor ihm liegen zwei mattgrüne Boliden der Sorte „Squash“ mit über einem Meter Durchmesser, gewachsen an einer Pflanze, beide wohl um die 220 Kilogramm schwer. Nur einer aber darf ins Rennen gehen am Sonntag, 4. Oktober, in Ludwigsburg bei Stuttgart, wenn zur Europameisterschaft im Kürbiswiegen gerufen wird.