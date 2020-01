Bluechem-Group sieht noch keinen Durchbruch für E-Mobilität

Nähert man sich Leutenberg über die B 90 von Hockeroda her, fällt am Ortseingang, unmittelbar vor den Gebäuden der Bluechem-Group, ein großes Rechteck von sorgfältig planiertem Erdreich auf. Steht also die bereits früher prognostizierte Erweiterung des Fahrzeugchemie-Herstellers an? Bluechem-Prokurist Gabor Quoika lässt die Antwort im Ungefähren: Das da draußen sei erst einmal nur „eine schöne Fläche“.

Ungiftiges Mittel gegen Dieselpest entwickelt

Es sind halt unruhige Zeiten, schwer überschaubare, oft gegenläufige Entwicklungen in Wirtschaft, Handel und Politik, gerade für ein Unternehmen, dessen Produkte und Services vor allem auf Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren ausgerichtet sind. Brexit und internationale Handelskonflikte, weltweit wachsender Protektionismus und US-Sanktionen gegen Iran, ein vielfach kriegsverheerter Naher Osten und China, dessen Schwächeln halb Asien taumeln lassen kann. All das hält die internationalen Märkte in ständiger und immer heftigerer Bewegung, und damit die Bluechem-Group, die mit ihren Produkten in rund 120 Ländern vertreten ist und in etwa 50 Ländern an Joint Ventures beteiligt. „Wenn ich früher zwei-, dreimal am Tag in alle Ecken des Marktes geschaut habe, muss ich es heute mindestens zehnmal tun“, verdeutlicht Quoika die verschärfte Dynamik. Das vergangene Jahr sei „einigermaßen zufriedenstellend“ für das Unternehmen gelaufen; mit knapp elf Millionen Euro habe man den Umsatz des Vorjahres etwa halten können. Allerdings hatte die in Leutenberg und Großgeschwenda insgesamt rund 70 Mitarbeiter zählende Firma auch schon Jahre mit über 14 Millionen Euro Umsatz.

Neu entwickelt und auf den Markt gebracht wurde vom Bluechem-Produktionsbetrieb CTP im vorigen Jahr der „Diesel Organic Cleaner“ (DOC), der einen alternativen Weg zur Bekämpfung der sogenannten Dieselpest angeht. Gemeint ist damit jene Biomasse, die Bakterien, Hefen, Pilze oder Algen produzieren, die sich etwa mit Kondenswasser in Leitungen oder Tanks ansiedeln. Früher wurde dagegen mit Bioziden vorgegangen, die Mikroorganismen abtöten. Seit dem 1. Dezember 2018 jedoch ist in der EU der freie Verkauf solcher Mittel verboten, ihre Anwendung nur mit einem erheblichen Kontroll- und Dokumentationsaufwand erlaubt. Der DOC aus Leutenberg kommt indes ohne Biozide aus und entzieht den Mikroorganismen einfach den notwendigen Nährboden. Das Mittel sei auch für technische Laien einfach und unschädlich anwendbar, unterstreicht Marketingchef Wilhelm Wust, und inzwischen habe man es auch für den Einsatz in Großtanks kalibriert. „Das rollt gerade richtig den Markt auf“, kommentiert Quoika.

Reaktion auf zunehmende Kraftstoff-Beimischungen

Eher verärgert beobachtet die Bluechem-Führung die deutsche Mobilitäts-Strategie. „Über die einseitige Diskussion, die sich eigentlich nur um Batterie- und ein bisschen noch um Brennstoffzellen-Antrieb dreht, kann man sich nur wundern“, findet Quoika. Dabei sei für beide Varianten weder eine nennenswerte Nachfrage noch gar eine ausreichende Lade- bzw. Tank-Infrastruktur vorhanden und kurzfristig auch nicht absehbar. In anderen Ländern sei man wesentlich technologieoffener, werde die Nachhaltigkeit von Verbrennern durch höhere Zusätze von Bio- oder Abfall-Treibstoffen verbessert. In den Niederlanden zum Beispiel gebe es kein Benzin oder Diesel ohne Beimischungen mehr – was freilich für die auf „reinen Stoff“ ausgelegten Motoren zum Problem werden kann. Aber genau dafür haben die Leutenberger Fahrzeugchemiker wiederum Kraftstoff-Stabilisatoren schon fix und fertig in der Schublade liegen – und werden sie wohl noch in diesem Jahr an den Start bringen. „Statt immer einheitlicher zu werden, wie noch vor wenigen Jahren erwartet, entwickeln sich die nationalen oder regionalen Märkte mehr auseinander“, resümiert Quoika. Dementsprechend laufe der Trend auch zu eher kleineren Abrufmengen durch die Kunden, was den Druck zur Flexibilität in der Produktion erhöhe. Also habe man vor allem in Verpackungstechnik und Misch-Technologie investiert, erläutert der Prokurist.

Tochterfirma in USA geplant

Für dieses Jahr sei ein Umsatzwachstum auf rund zwölf Millionen Euro durchaus eine realistische Erwartung, blickt Quoika voraus. Möglich werden soll das durch neue oder verbesserte Produkte wie Düsen-Reiniger für Benzin-Direkteinspritzer oder eine ganze Linie synthetischer Öle unter der hauseigenen „Protec“-Marke. Wachsen soll aber auch die internationale Präsenz des Unternehmens. Nachdem man im vorigen Jahr in Westafrika und Südamerika besser Fuß fassen konnte, soll in diesem Jahr das Geschäft in den USA forciert und dort eine eigene Tochterfirma etabliert werden. Auch im Nahen Osten, jedenfalls außerhalb der Krisengebiete, registriere man eine wachsende Nachfrage nach Fahrzeugchemie made in Germany. Wohl nicht von ungefähr weist die Homepage der Bluechem-Group auf die im Juni anstehende Messe „Automechanika“ in Dubai hin. Und eine der acht Uhren im Leutenberger Konferenzraum zeigt auch schon die dortige Zeit an.