Böllianer auf Ausflug in die Geschichte Thüringens

Eine Zeitreise der besonderen Art unternahmen die Fünftklässler des Heinrich-Böll-Gymnasiums Saalfeld kürzlich mit ihren Geschichtslehrern. „Ab in die Steinzeit“ hieß es für 66 Schüler, die mit der Museumspädagogin das Museum für Ur- und Frühgeschichte in Weimar erkundeten.

Annika, Elina und Eddy bewiesen bereits beim Thema Menschwerdung ihre Fachkenntnisse. Spaß machte den Schülern, dass es Stücke zum Anfassen gab, so einen Feuerstein, der zerschlagen wurde, einen Faustkeil und ein Steinbeil. Was die Schüler bereits im Geschichtsbuch gelesen und auf Bildern gesehen hatten, konnte im Museum durch die realistische Rekonstruktion bestaunt werden. Die Entwicklung der Jagdwaffen wird durch anschauliche Beispiele verdeutlicht und wenn die zierliche Martha neben der lebensgroßen Skizze eines Mammuts steht, wird klar, was der Homo sapiens leisten musste, um sich zu ernähren und zu überleben. Erstaunt waren alle, dass in jedem Neuzeit-Mensch ein kleiner Anteil Neandertaler steckt. Dass die Menschen in der Jungsteinzeit eine neue Lebensqualität erreichten, konnten Arthur und Betty genau darstellen, ihre Mitschüler beantworteten Fragen zum Hausbau und den Erfindungen. Die Skelette in den Gräbern fanden einige gruselig, aber auch diese Funde geben Auskunft über die Vorstellungswelt unserer Vorfahren.

Fibeln und Burgmodell faszinieren

Mit Archie, dem kleinen Maulwurf-Archäologen im Arbeitsheft, begaben sich die Schüler nun zu einer selbstständigen Exkursion durch die Metallzeit in Thüringen. Wie das Metall das Leben veränderte, zu neuen Berufen, einer besseren Versorgung, aber auch zu sozialer Ungleichheit führte, erkundeten die Schüler und lösten die Aufgaben. Besonders faszinierten Narges und Finja die kunstvollen Fibeln (Gewandspangen) und die Jungen das Modell der Steinsburg. Gewonnene Erkenntnisse werden später im Unterricht vertieft.

Mit Wissen über Weimar punktete Greta zur Stadtführung, da sie bereits im Goethe- und im Schillerhaus war. Anschließend begaben sich die Schüler ins Weimar- Haus zu einer multimedialen Reise durch die Geschichte Weimars. Begeistert waren sie von den dargestellten Situationen: eingespielte Filme und Personen im Hologramm visualisierten historische Ereignisse. Viele Schüler erkannten Goethe und Schiller, Marc kannte bereits Napoleon und Ben die Herzogin Anna-Amalia. Doch diese Personen werden erst später eine Rolle im Geschichts- und Deutschunterricht spielen - und dann lohnt sich eine weitere Reise zu Orten mit Geschichte in Thüringen.